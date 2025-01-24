Буде, як в серіалі про громадянську війну? В США пропонують змінити конституцію заради президентства Трампа

Зараз в США існує 22-га поправка до Конституції, яка суворо забороняє одній особі бути президентом більше двох разів

В США конгресмен від Республіканської партії Енді Оглз запропонував змінити Конституцію країни заради того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу балотуватися на цю посаду ще раз. Він мотивував свою пропозицію тим, що країні нібито потрібне "сміливе керівництво, якого так потребує наша нація".

Про це пише американське видання The Hill. Видання нагадує, що зараз кількість президентських термінів для однією особи обмежує 22-га поправка до Конституції США, згідно з якої ніхто не може бути президентом більше, ніж два рази. Для Трампа це другий президентський термін – тобто можливість балотуватися ще раз для нього закрита.

Проте Оглз пропонує змінити поправку, обмеживши можливість обиратися на посаду президента трьома термінами замість двох. У якості "запобіжника" він пропонує надати таку можливість тільки президентам, які займали посаду "з перервою" (виграли вибори, програли вибори, знову виграли вибори). Зрозуміло, що це робиться для Трампа, оскільки в історії США тільки два президенти поверталися до Білого дому після "перерви" – він та Гровер Клівленд.

"Рішуче лідерство президента Трампа різко контрастує з хаосом, стражданнями та економічним занепадом, які пережили американці упродовж останніх чотирьох років. Він довів, що є єдиною фігурою в сучасній історії, яка здатна повернути назад занепад нашої нації та повернути Америці велич, і йому потрібно дати час, необхідний для досягнення цієї мети… Всього за кілька днів президент Трамп уже вжив заходів, щоб скасувати катастрофічну політику адміністрації Байдена та повернути Сполучені Штати на шлях до сили та процвітання", – аргументував свою пропозицію Оглз.

Зазначимо, у популярному американському серіалі "Громадянська війна" (Civil War, також відомий, як "Повстання штатів") громадянська війна в США починається після того, як чинний президент грубо порушує Конституцію: він розганяє ФБР (що свого часу грозився зробити Трамп), наказує застосувати військових проти протестуючих американців (на чому наполягав Трамп під час протестів BLM), та врешті-решт приймає рішення піти на третій президентський термін, що прямо заборонено головним законом країни. Рішення президента призводить до політичної кризи та тотальної громадянської війни, внаслідок якої США залиті кров'ю та розколоті, Вашингтон взятий штурмом, а самого лідера країни розстрілюють в Овальному кабінеті повстанці.

Тим часом Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

В перший свій день на посаді Трамп скасував деякі рішення адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена. Також він підписав низку указів щодо питань енергетики, національної безпеки, економіки, імміграційної політики та деяких інших сфер життя в США. До цього він свого часу анонсував, що підпише "рекордну кількість указів". Втім, за кілька днів після цього кількість указів, які планував підписати Трамп, несподівано "всохла" до 10.