Трамп будет баллотироваться на третий срок, несмотря на конституцию США: советник президента подтвердил планы

Американская конституция запрещает избирать человека на президентский пост более двух раз

Президент США Дональд Трамп, несмотря на запрет, указанный в конституции США, собирается баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году. Подробности того, как Трамп планирует обойти запрет, не раскрываются, но он точно планирует стать президентом в третий раз.

Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стивен Бэннон в эфире телеведущего Билла Мейхера. В частности, тот напомнил Бэннону, что американская конституция запрещает избирать кого-то на президентский пост более двух раз.

"Президент Трамп собирается баллотироваться на третий срок, и президента Трампа снова изберут во второй половине дня 20 января 2029 года. Он станет президентом Соединенных Штатов" – ответил Бэннон.

Советник добавил, что Трамп, мол, уже дважды был избран президентом США "большинством граждан", и никто не помешает ему сделать это и в третий раз. Бэннон при этом отказался объяснять, как именно Трамп хочет обойти конституционный запрет. А обходить его придется – в противном случае это будет вопиющее нарушение главного закона США.

Отметим, что сам Трамп ранее тоже подтверждал американским СМИ, что он серьезно настроен на то, чтобы пойти на третий президентский срок. Президент США заявил, что якобы существуют "методы", которые позволят ему остаться на президентском посту после 2028 года и подчеркнул, что "он не шутит". Стив Бэннон был старшим советником Трампа во время его первого президентского срока, сейчас Бэннона считают неофициальным советником президента. Он, кстати, известен в США, как сторонник многочисленных "теорий заговора", ультраправых, в августе 2017 года Бэннона уволили из Белого дома, поскольку медиа и общественность назвали его экстремистом. А еще он вслед за Илоном Маском "кидал зигу" во время выступления на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в Мэриленде.

При этом сейчас количество президентских сроков для одного лица ограничивает 22-я поправка к Конституции США, согласно которой никто не может быть президентом больше двух раз. Для Трампа это второй президентский срок – то есть возможность баллотироваться еще раз закрыта. Однако трамписты уже ищут пути, как обойти этот запрет – в частности, в начале января конгрессмен от Республиканской партии Энди Оглз предложил изменить Конституцию страны ради того, чтобы разрешить президенту США Дональду Трампу баллотироваться на этот пост еще раз. Он мотивировал свое предложение тем, что стране якобы нужно "смелое руководство, в котором так нуждается наша нация".

Отметим, в популярном американском сериале "Гражданская война" (Civil War, также известный, как "Восстание штатов") гражданская война в США начинается после того, как действующий президент грубо нарушает Конституцию: он разгоняет ФБР (что в свое время грозился сделать Трамп), приказывает применить военных против протестующих американцев (на чем настаивал Трамп во время протестов BLM), и, в конце концов, принимает решение пойти на третий президентский срок, что прямо запрещено главным законом страны. Решение президента приводит к политическому кризису и тотальной гражданской войне, в результате которой США залиты кровью и расколоты, Вашингтон взят штурмом, а самого лидера страны расстреливают в Овальном кабинете повстанцы.