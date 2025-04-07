Трамп повалив світові ринки: рекордно впали всі фондові біржі, що це означає для звичайних людей

Це відіб'ється на світовій економіці та житті людей

Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові мита на товари з 185 країн, фондові біржі по всьому світу різко впали. Це стало найбільшим обвалом за довгий час.

У Європі ситуація дуже серйозна. На біржі у Франкфурті індекс DAX впав майже на 10% одразу після відкриття. У Лондоні індекс FTSE 100 (він показує стан ста найбільших компаній) знизився на 5,51%. В Амстердамі торги почалися з падіння на 6,3%, а до обіду індекс трохи відновився, але все одно залишився на рівні мінус 5,9%.

У Франції, Італії та Іспанії теж усе падає: індекси зменшилися приблизно на 6%. В Азії ситуація теж складна — в Китаї індекси впали на 7–9%.

Цікаво, що акції Tesla впали настільки сильно, що навіть міністр торгівлі США раніше казав: "Такого ніколи не буде". Але це сталося. А ф’ючерси нафти Brent вперше за 4 роки досягли відмітки 63 долари за барель.

Торгівля на європейських біржах

Біржі Близького Сходу

Як відреагували біржі Азії та Тихоокеанського регіону

Що таке фондові біржі і на що вони впливають

Біржі — це місця, де купують і продають акції компаній. Якщо акції дешевшають, це означає, що інвестори хвилюються за майбутнє компаній і всієї економіки. Для звичайних людей це може означати менші пенсійні виплати — адже пенсійні гроші часто вкладаються в акції. Також це може призвести до скорочення інвестицій, зменшення кількості робочих місць і сповільнення економіки. Компанії можуть заморозити розвиток через невизначеність.

Якщо біржі й далі падатимуть, це може викликати проблеми в усьому світі: зростуть ціни на імпортні товари, буде інфляція і ще багато негативних наслідків.

Раніше "Телеграф" також писав, що через те, що ціна на нафту різко впала, вартість пального в Україні може знизитись на 3 гривні за літр. Коли це станеться, розповів Сергій Куюн.