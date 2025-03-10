Історична реформа в USAID. Скільки програм США згорнуть найближчим часом

Йдеться про десятки мільярдів доларів

У Сполучених Штатах Америки згортають 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Протягом 6 тижнів проводили їх перевірку.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в X (Twitter). За його словами, буде скасовано приблизно 5 200 контрактів.

На них було виділено десятки мільярдів доларів. Рубіо вважає, що ці кошти витрачали "не в інтересах США".

"Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта 17% програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом", – сказав Рубіо.

Держсекретар також подякував Департаменту ефективності уряду, адже він працював, аби "домогтися цієї назрілої та історичної реформи".

Зауважимо, USAID — ключова установа, яка фінансує програми розвитку та безпеки у понад 100 країнах, зокрема в Україні. Її бюджет становить 42,8 мільярда доларів. Проте наразі усі пов'язані з Україною проєкти заморожені. Йдеться про підтримку медицини, агросектрору, освіти, покращення життя в умовах війни, підтримка демократії та інші.

Нагадаємо, за словами радника президента США з національної безпеки Майка Волтца, діяльність USAID не відповідала стратегічним інтересам та зовнішньополітичному курсу нової адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що USAID зіштовхнулося в США із новими проблемами.