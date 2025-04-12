Отакої: "антикризові" дії Маска зі зменшення витрат уряду призвели до їхнього збільшення

В DOGE раніше повідомили про нібито зменшення видатків на 150 млрд доларів, але виявилося, що реальні витрати перекрили цю суму

За перші місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента США видатки федерального уряду значно зросли попри усі зусилля сформованого Трампом "Департаменту з ефективності уряду" (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, який намагався "скоротити витратну частину" американського бюджету, роблячи це дуже сумнівними способами. Зростання федеральних витрат уряду США склало понад 154 млрд доларів – величезну цифру.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, яке проаналізувало підбірку щоденних фінансових звітів Міністерства фінансів США. Зокрема, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли президентом ще був Джозеф Байден, зростання витрат склало 154 млрд доларів.

При цьому в DOGE раніше з помпою повідомили про нібито зменшення бюджетних видатків на 150 млрд доларів. Досягти цього, за версією установи Маска, вдалося завдяки активному скороченню державних контрактів, державних працівників та припиненню десятків урядових програм. Проте реальні цифри показали, що зростання інших витрат перекрило ці скорочення, а дії департаменту мільярдера завдали великої фінансової та репутаційної шкоди Сполученим Штатам.

При цьому підвищення податкових надходжень та митних зборів, на які покладаються великі надії у Білому домі, не здатне покрити збільшення федеральних витрат. Таким чином, баланс федерального бюджету залишається під тиском значно більшим, ніж було раніше, фінансовий ефект "заходів економії" за Маском не відчутний, а проблем створено доволі багато.

Раніше ми розповіли про батька Ілона Маска – Еррола, який нещодавно зганьбився через любов до Путіна та є однією з найсуперечливіших постатей у родині відомого бізнесмена. Щодо матері Маска, Мей, відомо, що в неї теж було нелегке життя – зокрема, чоловік її бив, а син-мільярдер виганяв спати у гараж.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що Маск влаштував розбірки з радником Трампа Пітером Наварро і нагородив його образливим діагнозом. Втім, у Білому домі удали, що все добре, прокоментувавши конфлікт Маска та Наварро фразою "Хлопчики є хлопчики". З іншого боку, ЗМІ зазначають, що час Маска біля Трампа може минути: так, сам президент нещодавно припустив, що з Маском доведеться скоро розпрощатися, а оточення Трампа усіма силами намагається звалити мільярдера, оскільки відчуває від нього загрозу.