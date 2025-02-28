Трамп згорнув допомогу Україні після зустрічі з Зеленським? Про що насправді стаття NBC

Різке скорочення USAID в Україні: що стоїть за рішенням Вашингтона?

Вашингтон – Державний департамент США припинив ініціативу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення енергомережі України після російських атак. Програма, яка отримала сотні мільйонів доларів фінансування, відігравала ключову роль у підтримці стійкості енергетичної системи країни.

Про це повідомляє NBC News. За словами двох представників USAID в Україні, рішення про припинення фінансування ухвалене на тлі нових атак на критичну інфраструктуру. Внаслідок нічних ударів у деяких регіонах України знову відбулося відключення електроенергії. Війна триває вже три роки, і її наслідки продовжують завдавати удару по енергетичній стабільності країни.

Один із представників USAID, який бере участь у місії агентства в Україні, заявив NBC News, що таке рішення "значно підриває можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню" і сигналізує Росії про зниження рівня підтримки України з боку США.

"Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [включаючи] зміцнення енергетичної мережі… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", — додав чиновник.

Скорочення присутності USAID

Окрім припинення програми енергетичної безпеки, USAID також суттєво скорочує свою присутність в Україні. До останніх рішень адміністрації Трампа 64 американських державних службовців і підрядників працювали в країні для агентства. Тепер на місцях залишаться лише вісім із них. Решта персоналу по всьому світу отримала адміністративну відпустку або повертається до США через рішення адміністрації Трампа.

За словами двох чиновників, вихід USAID робить енергетичну мережу України ще більш вразливою в розпал зими, оскільки країна стикається з новими ударами російських ракет.

Крім скорочення допомоги енергетичному сектору, Державний департамент також наказав припинити програму з реформування фінансового сектора України. Один із чиновників USAID заявив, що тепер не буде контролю за тим, куди витрачалися кошти, надані США в останні роки.

Спекуляції навколо дипломатичного скандалу

Рішення про припинення фінансування співпало зі скандалом під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 28 лютого. Переговори, що мали стати важливим кроком у зміцненні двосторонніх відносин, завершилися дипломатичним розколом. Через гостру дискусію було скасовано спільну пресконференцію та підписання угоди про співпрацю у сфері рідкоземельних копалин.

Однак представники USAID наполягають, що припинення програм допомоги жодним чином не пов’язане з конфліктом в Овальному кабінеті. Офіційної реакції Державного департаменту на ці події поки що немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський терміново покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Той не стримався у висловлюваннях.