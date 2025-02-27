Виплати USAID таки не відновлять? У Трампа ще більше притисли міжнародну допомогу

Значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників

Адміністрація президента США Дональда Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів із надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.

Про це пише CNN. У матеріалі видання йдеться, що у поданих адміністрацією документах зазначається, що загалом скасовані майже 5800 грантів USAID, тоді як понад 500 грантів збережені. Загальна гранична вартість контрактів, які не потрапили під скорочення, становить близько 57 мільярдів доларів.

Крім грантів USAID, уряд також переглянув інші державні програми фінансування. Повідомляється, що скасовано приблизно 4100 державних грантів, а 2700 залишили чинними.

Пізніше адміністрація пояснила в заяві, що "залишилося ще 297 контрактів, які необхідно переглянути".

CNN пише, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.

Зміни стали частиною ширшої політики адміністрації Трампа, у рамках якої раніше відправили значну частину співробітників USAID у відпустку або звільнили їх.

Скорочення фінансування USAID відбулося на тлі судового позову, який оскаржує рішення адміністрації про призупинення іноземної допомоги. У відповідь на цей позов держсекретар Марко Рубіо заявив, що ухвалював рішення щодо кожного гранту індивідуально, враховуючи відповідність програм національним інтересам США.

Однак позивачі поставили під сумнів цю заяву, зазначивши, що за короткий термін неможливо було змістовно переглянути таку кількість контрактів.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на три місяці всіх програм зовнішньої допомоги. Філія USAID в Україні також призупинила ведення проєктів та їхнє фінансування.

Варто додати, що в Україні протягом декількох десятиліть за підтримки USAID реалізовувалися численні проєкти в різних сферах, тому це рішення сильно зачепило і Україну.

Раніше "Телеграф" писав, без якої допомоги США залишилася Україна. А також розповідали, що Трампа зобов'язали відновити фінансування USAID.