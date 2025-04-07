"Ні — але може бути": стала відома стратегія Трампа на переговорах з партнерами, які постраждали від мит

Китай звинуватив США в економічному булінгу

Нові тарифи Дональда Трампа спричинили обвал фондових ринків по всьому світу та зростання побоювань щодо глобальної рецесії. Попри це, адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях до економічної сили Америки.

Як повідомляє Newsweek, 10-відсоткові базові тарифи на імпорт набрали чинності в суботу, а дзеркальні ставки мають запрацювати вже в середу. Це викликало масштабний розпродаж на ринках Азії, де індекс Hang Seng у Гонконгу втратив 13,2%, а також сильне падіння на біржах Японії, Китаю, Південної Кореї та Європи. Американські фондові індекси також зазнали втрат: Dow Jones знизився на 2,4%, S&P 500 — на 2,0%, Nasdaq — на 1,8%.

На тлі цього десятки країн звернулися до Білого дому з проханням пом'якшити тарифи, однак, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, адміністрація Трампа поки не планує поступок. Сам президент заявив, що готовий вести переговори лише в разі радикальних поступок з боку Китаю, який, за його словами, має "трильйонний" торговий профіцит зі США.

Тим часом Китай звинуватив США в "економічному булінгу" та готує відповідь — з 10 квітня всі американські товари будуть обкладені 34-відсотковим митом. Уряд В'єтнаму, на який минулого тижня наклали тариф 46%, також запропонував зустрічні заходи, однак їх уже відхилили у Вашингтоні.

На цьому тлі в Конгресі США зростає опір. Республіканець Ренд Пол, відомий своїми гучними антиукраїнськими заявами, виступив із заявою, що тарифи — це податки, які б’ють по американських сім’ях, а не по іноземних урядах. Він подав законопроєкт, який повертає право Конгресу контролювати питання тарифів. Представник Небраски Дон Бейкон також підтримав ініціативу.

Хоча фінансові аналітики попереджають про високу ймовірність рецесії — фази економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності — JP Morgan (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США) оцінює її вірогідність у 60% — адміністрація Трампа відкидає ці прогнози. Міністр Бессент у коментарі NBC News заявив:

"Я не бачу причин, щоб ми закладали рецесію. Ринки — це органічні системи. Короткострокові реакції — не причина для паніки".

За даними Polymarket, ймовірність рецесії у 2025 році за тиждень зросла з 39% до 68%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що значне падіння ціни на російську нафту на світовому ринку, спричинене запровадженими президентом США Дональдом Трампом митами, може серйозно вплинути не лише на глобальну економіку, а й на здатність Росії фінансувати війну проти України, розв’язану Володимиром Путіним.