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Америку позбавили "Голосу"? Відоме міжнародне медіа на грані зупинки через дії Трампа та Маска

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Голос Америки Новина оновлена 16 березня 2025, 00:24

Скорочення персоналу та журналістів фактично паралізували роботу "Голосу Америки"

Через дії президента США Дональда Трампа та так званого "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) на чолі з мільярдером Ілоном Маском може повністю припинити роботу один з найвідоміших мовників Сполучених Штатів – "Голос Америки". Значна кількість співробітників видання були відправлені в безстрокову "адміністративну відпустку" з 15 березня, при цьому в них відібрали право доступу до електронної пошти та робочих місць.

Інформаційне агентство Reuters підтверджує, що співробітникам агентства надіслали листа з вимогою піти у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг, але "до особливого розпорядження". Копію листа опублікував Девід Енріч, один з редакторів New York Times, а сама газета NYT пише, що скорочення настільки масштабні, що фактично означають припинення діяльності "Голосу Америки".

Скорочення діяльності мовника до критично мінімальної підтвердив також екскореспондент видання Остап Яриш, якого нещодавно звільнили в рамках чисток, влаштованих департаментом Маска. Яриш не мав постійного контракта з виданням, і нібито з цієї причини потрапив під звільнення.

"Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Коли і в якому вигляді вона відновиться (і чи відновиться), поки неясно", – зазначив він.

Зазначається, що 14 березня Трамп підписав указ, яким наказано скоротити до мінімум діяльність семи федеральних агентств, в тому числі USAGM, яке фінансує "Голос Америки", "Радіо Свобода" та низку інших медіа. Цікаво, що Трамп конфліктував з "Голосом Америки" під час першого терміну, а Маск взагалі закликав закрити видання, якими керує USAGM.

"Минулого місяця Маск підтримав заклик закрити "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" у своїй публікації на своїй платформі соціальних мереж X", – нагадала українська служба "Голосу Америки".

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів із надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Голос Америки #Ілон Маск