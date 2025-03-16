Америку позбавили "Голосу"? Відоме міжнародне медіа на грані зупинки через дії Трампа та Маска

Скорочення персоналу та журналістів фактично паралізували роботу "Голосу Америки"

Через дії президента США Дональда Трампа та так званого "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) на чолі з мільярдером Ілоном Маском може повністю припинити роботу один з найвідоміших мовників Сполучених Штатів – "Голос Америки". Значна кількість співробітників видання були відправлені в безстрокову "адміністративну відпустку" з 15 березня, при цьому в них відібрали право доступу до електронної пошти та робочих місць.

Інформаційне агентство Reuters підтверджує, що співробітникам агентства надіслали листа з вимогою піти у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг, але "до особливого розпорядження". Копію листа опублікував Девід Енріч, один з редакторів New York Times, а сама газета NYT пише, що скорочення настільки масштабні, що фактично означають припинення діяльності "Голосу Америки".

Скорочення діяльності мовника до критично мінімальної підтвердив також екскореспондент видання Остап Яриш, якого нещодавно звільнили в рамках чисток, влаштованих департаментом Маска. Яриш не мав постійного контракта з виданням, і нібито з цієї причини потрапив під звільнення.

"Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Коли і в якому вигляді вона відновиться (і чи відновиться), поки неясно", – зазначив він.

Зазначається, що 14 березня Трамп підписав указ, яким наказано скоротити до мінімум діяльність семи федеральних агентств, в тому числі USAGM, яке фінансує "Голос Америки", "Радіо Свобода" та низку інших медіа. Цікаво, що Трамп конфліктував з "Голосом Америки" під час першого терміну, а Маск взагалі закликав закрити видання, якими керує USAGM.

"Минулого місяця Маск підтримав заклик закрити "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" у своїй публікації на своїй платформі соціальних мереж X", – нагадала українська служба "Голосу Америки".

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів із надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.