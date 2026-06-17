Трампу потрібна перемога в Україні, і ось чому: Кулеба назвав його головні слабкості (відео)

У нашої країни з'явилися нові можливості вплинути на президента США

Україна та її західні союзники мають потужні важелі впливу на президента США Дональда Трампа. Білий дім зіткнувся із серйозною поразкою на Близькому Сході, тому тепер американський лідер критично залежить від Європи і відчайдушно потребує реальних перемог.

І це дуже важливо для України. З такою заявою виступив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба під час свого прямого ефіру.

За словами дипломата, нова реальність жорстко вдарила по планам президента США. Екс-глава МЗС зазначив, що Вашингтон тепер вимушений "розгрібати все лайно, яке наваляв президент Сполучених Штатів у цьому регіоні". Іран вийшов із затяжного конфлікту життєздатним і навіть сильнішим, через що Близький Схід продовжать стрясати нові війни.

Місяць тому, два місяці тому Трамп кричав, що йому Європа не потрібна, він упорається сам. І в Ірані він взагалі переможе. Сьогодні він в Ірані програв, і йому потрібна Європа для того, щоб контролювати розвиток подій. Дмитро Куліба Колишній глава МЗС України

Кулеба вважає, що для утримання ситуації Трампу життєво необхідна підтримка європейських союзників. Другим критичним уразливим місцем Трампа є його гостра потреба у демонстрації особистого тріумфу на міжнародній арені. Але й тут план Вашингтона натрапив на глуху стіну українського спротиву.

Трампу потрібна перемога. Ще раз наголошую: досягти перемоги в Україні, зламавши Україну, він не може. Я вважаю, що це чудова новина Дмитро Куліба Колишній глава МЗС України

Раніше "Телеграф" уже писав про підсумкові заяви Трампа та наміри ЄС приєднатися до переговорів щодо України, озвучених під час саміту G7.