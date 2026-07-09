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Боротьба з Меланією за найкращу спальню і посуд у смітнику. Розкрито нові чудасії Трампа

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 09 липня 2026, 18:49
Дональд Трамп. Фото Getty Images

"Відразливі" звички політика у Білому домі спливли у новій книзі

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Нова книга про другий президентський термін Дональда Трампа розкриває подробиці його способу життя у Білому домі. У центрі уваги опинилися не лише політичні рішення глави держави, а і його особисті звички — від ставлення до інтер’єру до незвичайної поведінки у спальні.

Книга "Зміна режиму" журналістів Меггі Хаберман і Джонатана Суона, передає IrishStar, присвячена поверненню Трампа до Білого дому та змін, які відбулися після початку його другого терміну. У подкасті The Bulwark Хаберман розповіла про деякі деталі, пов’язані з особистим простором президента. Ведучий Тім Міллер зазначив, що його здивував опис спальні Трампа, зокрема велика кількість упаковок від цукерок Starburst та контейнерів з-під морозива.

За словами журналістки, співробітники Білого дому сприймали деякі звички Трампа як прояв своєрідного суперництва з дружиною Меланією Трамп — зокрема за те, чия спальня буде мати кращий вигляд.

Людям, які працювали у Білому домі, здавалося, що він змагається за те, щоб у нього була спальня краща, ніж у його дружини, хоча у них різні спальні

Меггі Хаберман американська журналістка

Дональд Трамп із дружиною Меланією
Дональд Трамп із дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Вона також розповіла, що у спальні президента була ванна кімната з килимовим покриттям, а співробітники нібито стежили за столовим набором та посудом, оскільки деякі предмети зникали і опинялися у відрі для сміття.

Окрему увагу у книзі та обговореннях навколо неї приділили харчовим звичкам президента США. Відомо, що Трамп давно є шанувальником фастфуду. Сам політик неодноразово захищав своє ставлення до швидкого харчування. Він казав, що довіряє великим компаніям і віддає перевагу знайомим продуктам, оскільки вважає їх безпечнішими під час поїздок.

Дональд Трамп їсть фастфуд
Дональд Трамп любить фастфуд

Під час президентської кампанії 2024 року прихильники Трампа також розповідали про його замовлення у ресторанах швидкого харчування. За їхніми словами, серед улюблених страв політика — картопля фрі, "Біг Мак", "Квартер-паундер" і "Філе-о-фіш". Раніше "Телеграф" детальніше розповів про харчові звички Дональда Трампа.

Теги:
#Білий дім #Звички #Дональд Трамп #Меланія Трамп