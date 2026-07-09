Боротьба з Меланією за найкращу спальню і посуд у смітнику. Розкрито нові чудасії Трампа

"Відразливі" звички політика у Білому домі спливли у новій книзі

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Нова книга про другий президентський термін Дональда Трампа розкриває подробиці його способу життя у Білому домі. У центрі уваги опинилися не лише політичні рішення глави держави, а і його особисті звички — від ставлення до інтер’єру до незвичайної поведінки у спальні.

Книга "Зміна режиму" журналістів Меггі Хаберман і Джонатана Суона, передає IrishStar, присвячена поверненню Трампа до Білого дому та змін, які відбулися після початку його другого терміну. У подкасті The Bulwark Хаберман розповіла про деякі деталі, пов’язані з особистим простором президента. Ведучий Тім Міллер зазначив, що його здивував опис спальні Трампа, зокрема велика кількість упаковок від цукерок Starburst та контейнерів з-під морозива.

За словами журналістки, співробітники Білого дому сприймали деякі звички Трампа як прояв своєрідного суперництва з дружиною Меланією Трамп — зокрема за те, чия спальня буде мати кращий вигляд.

Людям, які працювали у Білому домі, здавалося, що він змагається за те, щоб у нього була спальня краща, ніж у його дружини, хоча у них різні спальні Меггі Хаберман американська журналістка

Дональд Трамп із дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Вона також розповіла, що у спальні президента була ванна кімната з килимовим покриттям, а співробітники нібито стежили за столовим набором та посудом, оскільки деякі предмети зникали і опинялися у відрі для сміття.

Окрему увагу у книзі та обговореннях навколо неї приділили харчовим звичкам президента США. Відомо, що Трамп давно є шанувальником фастфуду. Сам політик неодноразово захищав своє ставлення до швидкого харчування. Він казав, що довіряє великим компаніям і віддає перевагу знайомим продуктам, оскільки вважає їх безпечнішими під час поїздок.

Дональд Трамп любить фастфуд

Під час президентської кампанії 2024 року прихильники Трампа також розповідали про його замовлення у ресторанах швидкого харчування. За їхніми словами, серед улюблених страв політика — картопля фрі, "Біг Мак", "Квартер-паундер" і "Філе-о-фіш". Раніше "Телеграф" детальніше розповів про харчові звички Дональда Трампа.