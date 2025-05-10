Трамп не може прожити і дня без... Що у "збалансованому" меню президента США

Трамп не любить активні види спорту, надає перевагу гольфу

Президент США Дональд Трамп має доволі специфічне меню, адже в ньому мало овочів та збалансованої їжі. Він надає перевагу фастфуду, а за день може випити до 12 банок дієтичної коли.

"Телеграф" розповість, що у меню 47-го президента США та яким стравам він надає перевагу. Зауважимо, що Трамп, попри свій раціон, не займається спортом, а лише грає у гольф. А через не любов до сніданків, обходиться без їжі по 14-16 годин.

Що їсть Трамп

Сніданки президент США здебільшого пропускає, але якщо все ж і снідає, то обирає — смажений бекон, яєчню, солодкі мафіни чи тости з джемом. Однак його дружина доволі часто пропонує у якості першого прийому їжі пластівці Corn Flakes з молоком, а Трамп їх не любить. Зранку президент п'є чорний чай, адже каву фактично не вживає.

Газета "Нью-Йорк Таймс" якось писала, що навіть обід не основний прийом їжі Трампа. Однак в обідній час президент США надає перевагу фастфуду з McDonald's чи KFC. Трамп також любить м'ясний рулет, сирну піцу та пепероні, з супів надає перевагу гарбузовому крем-супу, але в кінці жовтня та на початку листопад.

На десерт Трамп обирає і круасани, і мафіни, і навіть брауні, та печиво Орео або Vienna fingers. Він також полюбляє шоколадний чи ванільний коктейль. Однак морепродукти та рибу президент фактичні ніколи не їсть, адже в дитинстві вдавися кісточкою.

Вечеря основний прийом їжі Трампа, на який він обирає здебільшого смажені стейки з кетчупом. До слова, просмажку він обирає максимальну. Його колишній дворецький у Мар-а-Лаго, Тоні Сенекал, якось зізнався, що Трамп прямо просив "не додавати до м'яса сміття", тобто без овочів, гарнірів чи вишуканих соусів. А запивати все Трамп любить дієтичною колою, якої вдень може випити до 12 банок. Раніше навіть писали, що в його кабінеті на столі є особлива кнопка, аби викликати додаткову баночку коли.

Враховуючи таке меню Трамп відкрито заявляв, що не любить активні види спорту, окрім гольфу та передвиборчої гонки. Цікаво, що президент США мало не єдина людина, якій в Білому домі подають по дві кульки морозива, хоча стандартна порція — одна. Любов Трампа до фастфуду видно не озброєним оком, адже він не одноразово публікував знімки з їжею з McDonald's чи KFC. До того ж Трамп не п'є каву, міцний алкоголь, іноді може дозволити собі пів келиха червоного вина.

Улюблені страви Дональда Трампа

McDonald's : президент зазвичай замовляє два Біг Маки, два Філе-о-Фіш і шоколадний коктейль, що разом становить понад 2400 калорій.

: президент зазвичай замовляє два Біг Маки, два Філе-о-Фіш і шоколадний коктейль, що разом становить понад 2400 калорій. KFC : тут він полюбляє смажену курку та курячі нагетси.

: тут він полюбляє смажену курку та курячі нагетси. Стейки : Трамп віддає перевагу добре просмаженим стейкам, які зазвичай заправляє кетчупом.

: Трамп віддає перевагу добре просмаженим стейкам, які зазвичай заправляє кетчупом. М'ясний рулет — одна з найулюбленіших страв Трампа, особливо коли її готує його старша сестра.

особливо коли її готує його старша сестра. Піца: Трамп любить сирну піцу та пепероні, хоча зазвичай не їсть корочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Меланія Трамп і чим займається.