Поганий знак? Потужний буревій накрив США під час ювілею незалежності (фото)

Трамп назвав цей день "найславетнішим"

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Святкування 250-річчя незалежності США 4 липня опинилося під загрозою через екстремальну погоду. Грози, штормові попередження та аномальна спека зірвали чи перенесли десятки святкових заходів у всій країні. Попри це, президент Дональд Трамп, виступ якого довелося відкласти майже на дві години, назвав це "одною з найрадісніших і найславетніших подій" в історії Сполучених Штатів.

Як повідомляє Al Jazeera, негода внесла серйозні корективи до програми святкування ювілею американської незалежності. У Вашингтоні через грозу влада оголосила евакуацію, а тисячі глядачів були змушені сховатися в музеях та урядових будівлях. Після того як шторм ослаб, люди знову зібралися біля Вашингтонського монумента, де відбувся виступ президента.

Виходячи до публіки після майже двогодинної затримки, Трамп заявив, що ювілей незалежності є "однією з найрадісніших і найславетніших подій" в історії країни. Його слова неоднозначним чином прозвучали на тлі погодних аномалій.

Фото: Getty Images

У Нью-Йорку масштабний святковий феєрверк все ж таки відбувся, проте його перенесли на більш ранній час через загрозу шторму. Попри дощ та блискавки, вистава пройшла успішно, і тисячі глядачів змогли побачити святкове шоу.

Фото: Getty Images

У низці інших міст заходи довелося скасувати чи змінити. Так, святкові програми були повністю скасовані в Гартфорді (Коннектикут), а також у Гаррісберзі та Вілкс-Баррі (Пенсільванія). У Бостоні глядачів перед початком феєрверка попросили тимчасово сховатися, після чого свято продовжилося. У Піттсбурзі салют також відбувся, але його час змінили через погіршення погодних умов.

Фото: Getty Images

Додаткові труднощі створила рекордна спека. У столичному регіоні температура повітря досягала 39 градусів Цельсія, через що було скасовано кілька парадів та інших масових заходів. Попри посилені заходи безпеки, багатогодинне очікування та екстремальну погоду, тисячі американців все ж таки взяли участь у святкуванні ювілею незалежності країни.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Україна привітала Сполучені Штати Америки із Днем незалежності. У Києві підсвітили Батьківщину-мати прапором США.