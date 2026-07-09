Борьба с Меланией за лучшую спальню и посуда в мусорке. Раскрыты новые причуды Трампа

"Отвратительные" привычки политика в Белом доме всплыли в новой книге

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Новая книга о втором президентском сроке Дональда Трампа раскрывает подробности его образа жизни в Белом доме. В центре внимания оказались не только политические решения главы государства, но и его личные привычки — от отношения к интерьеру до необычного поведения в спальне.

Книга "Смена режима" журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, передает IrishStar, посвящена возвращению Трампа в Белый дом и изменениям, которые произошли после начала его второго срока. В подкасте The Bulwark Хаберман рассказала о некоторых деталях, связанных с личным пространством президента. Ведущий Тим Миллер отметил, что его удивило описание спальни Трампа, в частности большое количество упаковок от конфет Starburst и контейнеров из-под мороженого.

По словам журналистки, сотрудники Белого дома воспринимали некоторые привычки Трампа как проявление своеобразного соперничества с супругой Меланией Трамп — в частности, за то, чья спальня будет выглядеть лучше.

Людям, работавшим в Белом доме, казалось, что он соперничает за то, чтобы у него была спальня получше, чем у его жены, хотя у них разные спальни Мэгги Хаберман американская журналистка

Дональд Трамп с женой Меланией. Фото: Getty Images

Она также рассказала, что в спальне президента была ванная комната с ковровым покрытием, а сотрудники якобы следили за столовыми приборами и посудой, поскольку некоторые предметы исчезали и оказывались в мусорном ведре.

Отдельное внимание в книге и обсуждениях вокруг нее уделили пищевым привычкам президента США. Известно, что Трамп давно является поклонником фастфуда. Сам политик неоднократно защищал свое отношение к быстрому питанию. Он говорил, что доверяет крупным компаниям и предпочитает знакомые продукты, поскольку считает их более безопасными во время поездок.

Дональд Трамп любит фастфуд

Во время президентской кампании 2024 года сторонники Трампа также рассказывали о его заказах в ресторанах быстрого питания. По их словам, среди любимых блюд политика — картофель фри, "Биг Мак", "Квартер-паундер" и "Филе-о-фиш". Ранее "Телеграф" детальнее рассказал о пищевых привычках Дональда Трампа.