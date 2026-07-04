Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним: про що мова

Перша леді США ініціювала таємну дипломатію через українських дітей

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Меланія Трамп опинилась у центрі гуманітарної ініціативи, пов’язаної із поверненням українських дітей, вивезених до Росії. За даними ЗМІ, саме вона веде прямі контакти з Володимиром Путіним щодо цього питання, а її зусилля вже допомогли повернути додому понад два десятки дітей.

Як повідомляє The Telegraph, дружина Трампа зайнялася цією темою після того, як побачила фотографії та кадри наслідків війни в Україні, на яких були зафіксовані діти, вивезені з окупованих територій. За словами старшого радника першої леді Марка Бекмана, побачене глибоко вразило Меланію.

Кадри, на яких вона дізналася про дітей, переміщених в результаті війни, дійсно сильно на неї вплинули. Вона дуже віддана цій справі і працює над тим, щоб якнайбільше дітей повернулися до своїх родин Марк Бекман

За інформацією видання, ініціативу щодо повернення українських дітей від імені США координує саме канцелярія першої леді, а не традиційні дипломатичні структури, такі як Державний департамент.

Меланія Трамп тисне руку Путіну у Парижі на церемонії, присвяченій закінченню Першої світової війни, у листопаді 2018 року. Фото: Getty Images

Ще у серпні минулого року Білий дім повідомляв, що Меланія направила Путіну лист із закликом припинити війну заради дітей, які постраждали після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Пізніше, у жовтні, перша леді заявила, що особисто спілкувалася з російським президентом і змогла домогтися повернення восьми українських дітей до їхніх родин. Після цього були нові випадки звільнення дітей.

За даними американських дослідників, у Росії виявлено понад 210 об’єктів, куди українських дітей вивозили для військової підготовки, виробництва безпілотників та проходження так званого "перевиховання". Саме примусова депортація українських дітей стала однією з підстав для видачі 2023 року ордера на арешт російського президента з боку Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у воєнних злочинах. Росія, своєю чергою, стверджує, що дітей нібито вивозили для їхнього захисту із зони бойових дій.

Трампи зустрілися з Путіним перед самітом у Гельсінкі у липні 2018 року. Фото: Getty Images

За даними видання, Меланія також переконувала чоловіка зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Сам американський лідер неодноразово розповідав, що дружина закликала його не довіряти заявам Путіна про прагнення до миру на тлі російських ударів по українських містах.

У серпні Володимир Зеленський передав Трампу листа від першої леді України Олени Зеленської, адресований Меланії Трамп, в якому висловлювалася подяка за увагу до проблеми українських дітей, які зникли внаслідок війни.

У вересні 2025 року Трамп несподівано заявив про дружні стосунки його дружини з Путіним.