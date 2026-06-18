"Ганьбить жінок". Меланія Трамп вийшла в світ у "піжамі" і нарвалася на жорсткий хейт (фото)

Перша леді США опинилася у центрі модного скандалу

Меланія Трамп давно вважається однією із найстильніших жінок американської політики. Її образи зазвичай відрізняються елегантністю, стриманістю та бездоганним смаком. Однак навіть визнані модні ікони іноді допускають промахи, і цього разу вбрання дружини Дональда Трампа викликало хвилю критики.

56-річна Меланія разом із чоловіком з’явилася на традиційному пікніку для членів Конгресу, який нещодавно пройшов у Білому домі. Однак увагу публіки привернув не сам захід, а незвичайний образ першої леді.

На опублікованих знімках Меланія постала у рожевому комбінезоні довжиною до підлоги із закоченими рукавами та широким поясом на талії. Попри те, що вбрання виглядало досить спокійно і відповідало формату літнього заходу на відкритому повітрі, багато американців визнали його невдалим.

Фото: Getty Images

У мережі користувачі порівняли комбінезон із піжамою, зазначивши, що такий образ різко контрастує зі звичним стилем першої леді. Деякі коментарі виявилися особливо різкими.

"Вона просто ганьбить всіх у ролі першої леді", — написав один із користувачів.

Фото: Getty Images

Інший коментатор зазначив: "Це не піжама, а виразно потворна рожева довга сукня".

Ще один користувач розкритикував стиль Меланії в цілому: "Вона зовсім не ікона стилю. Її стиль суворо відповідає кінцю 90-х — початку 2000-х, часу її "піка". Вона не представляє американську моду і не уособлює шикарний сучасний стиль і елегантність. Швидше, вона наслідує Кардаш'ян. Вона ганьбить американських жінок".

Попри шквал критики, у першої леді, як і раніше, залишається чимало шанувальників. Однак це не рятує дружину Трампа – 56-річній Меланії наступають на п’яти молоді конкурентки.