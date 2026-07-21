"Майже не розмовляють": шлюб Трампа та Меланії досяг нового дна

Невже Меланія Трамп дистанціювалася від чоловіка та перестала жити у Вашингтоні?

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У шлюбі президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп нібито настала нова криза. Американський письменник стверджує, що подружжя практично перестало спілкуватися, а сама Меланія дедалі більше дистанціюється від чоловіка.

Про це Майкл Вулфф написав у своїй колонці на платформі Substack, а його заяви цитує The Daily Beast. За словами автора, нинішній стан стосунків Трампів можна назвати найгіршим за весь час їхнього шлюбу.

Він стверджує, що президент і перша леді "майже не розмовляють", а у Білому домі навіть не створюють враження, ніби Меланія постійно там живе. Вулфф також заявив, що дружина президента більшу частину часу перебуває у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні разом із чоловіком.

Дональд Трамп із дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Письменник також звернув увагу на ставлення оточення президента до першої леді. Він стверджує, що співробітники Білого дому нібито остерігаються впливу Меланії, хоча й не вважають, що вона обов'язково скористається своїми можливостями. Водночас, за словами Вулффа, ніхто не може передбачити, як вона поводитиметься у майбутньому.

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трамп одружилися у січні 2005 року. Подружжя виховує сина Беррона, який народився у 2006 році. За понад два десятиліття шлюбу вони неодноразово ставали героями чуток про проблеми у стосунках, однак офіційно інформацію про можливе розлучення чи розрив ніколи не підтверджували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що медик вразив заявою про стан 80-річного Трампа. Спеціаліст заявив, що від президента "постійно пахне сечею" він дель тримається.