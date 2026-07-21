"Почти не разговаривают": брак Трампа и Мелании достиг нового дна

Неужели Мелания Трамп дистанцировалась от мужа и перестала жить в Вашингтоне?

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В браке президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп якобы наступил новый кризис. Американский писатель утверждает, что супруги практически перестали общаться, а сама Мелания все больше дистанцируется от мужа.

Об этом Майкл Вулфф написал в своей колонке на платформе Substack, а его заявления цитирует The Daily Beast. По словам автора, нынешнее состояние отношений Трампов можно назвать самым плохим за все время их брака.

Он утверждает, что президент и первая леди "почти не разговаривают", а в Белом доме даже не создают впечатления, будто Мелания там постоянно живет. Вулфф также заявил, что супруга президента большую часть времени находится в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне вместе с мужем.

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Getty Images

Писатель также обратил внимание на отношение окружения президента к первой леди. Он утверждает, что сотрудники Белого дома якобы опасаются влияния Мелании, хотя не считают, что она обязательно воспользуется своими возможностями. В то же время, по словам Вулффа, никто не может предположить, как она будет вести себя в будущем.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп поженились в январе 2005 года. Супруги воспитывают сына Беррона, родившегося в 2006 году. За более чем два десятилетия брака они неоднократно становились героями слухов о проблемах в отношениях, однако официально информацию о возможном разводе или разрыве никогда не подтверждали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медик поразил заявлением о состоянии 80-летнего Трампа. Специалист заявил, что от президента "постоянно пахнет мочой" он дель держится.