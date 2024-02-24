Виманювали гроші "за прискорення" обміну полоненими: шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмена

Зловмисники не сплять

Шахраї не припиняють спроб нажитися на чужому горі й для цих цілей навіть йдуть на зламування акаунтів посадових осіб у соцмережах. Після цього вони виманюють гроші у сімей полонених військовослужбовців.

Як повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець, днями було зламано сторінки співробітників його відомства, від імені яких зловмисники попросили гроші у громадян, які раніше зверталися до Офісу омбудсмена.

"Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що співробітники його офісу ніколи не звертаються до громадян з проханнями, а тим більше не потребують грошей.

Омбудсмен нагадав шахраям, що подібні дії караються законом, а також закликав сім’ї військовополонених бути пильними, оскільки зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільш поширені способи, якими шахраї обманюють довірливих громадян, а також про те, як розпізнати зловмисників і що робити, якщо ви все ж таки попалися на їхні хитрощі.