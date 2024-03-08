Одна категорія непрацюючих може оформити субсидію: її назвали у Пенсійному фонді

У більшості випадків допомога в оплаті комуналки для безробітних недоступна

В Україні оформити субсидію на оплату комунальних послуг можуть родини, які витрачають на цю статтю видатків понад 15% від сукупного доходу. Безробітним таку допомогу не видають, але є виняток – громадяни з тривалою хворобою, що призвела до тимчасової втрати працездатності.

У цьому випадку субсидію можна одержати на основі висновку лікарсько-консультативної комісії. Про це Пенсійний фонд України повідомляє у Facebook.

"Якщо через тривалу хворобу людина не працює, перебуває у складних життєвих обставинах, то житлову субсидію в такому випадку може бути призначено на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії, в якому буде зазначено відомості про тривалу хворобу (підпункт 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848)", — йдеться у повідомленні.

Кому не видають субсидію

Ця державна допомога спрямована на підтримку громадян, які не можуть самостійно сплатити за комунальні послуги. Якщо на це витрачається понад 15% від доходу, можна отримати субсидію.

Однак цей вид підтримки доступний не всім. Є кілька умов, за яких отримати допомогу не вдасться. Наприклад, якщо у будинку проживає безробітний або той, хто отримує менше мінімальної зарплати (за винятком студентів, тимчасово непрацездатних та всіх, хто отримує соціальну допомогу).

Більшість причин для відмови у видачі субсидії пов’язані з майном сім’ї. Держава не підтримуватиме родини, члени яких мають:

квартиру площею від 130 квадратних метрів чи будинок понад 230 кв. м;

автомобіль, випущений менш як 5 років тому (в облік не беруться причепи та мотоцикли);

у власності є два та більше транспортних засобів, яким не більше 15 років;

борги за комунальні послуги;

заборгованість за аліменти (від трьох місяців);

дорогу покупку (сума від 50 тисяч гривень, але не поширюється на лікування);

депозит від 100 тисяч гривень;

купівлю валюти у сумі від 50 тис. грн;

ще одне житло (за умови, що воно знаходиться не в зоні бойових дій та не на окупованих територіях).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як оформити субсидію за 10 хвилин. Не доведеться нічого збирати, достатньо надіслати заявку через Інтернет.