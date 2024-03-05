Є нюанси: які документи треба подавати для отримання субсидій українцям
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Субсидію можуть отримати навіть іноземці, але за певної умови
Українці продовжують отримувати житлові субсидії, наявність яких можна перевірити через портал Пенсійного фонду України. Серед споживачів є низка людей, які можуть оформити пільгу у 2024 році.
Для цього треба подати ряд документів, у тому числі довідок та заяв. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Обов’язкові документи, які слід надати:
- заява;
- декларація про доходи і витрати осіб;
- довідка про доходи;
- посвідчення особи.
Щодо останнього пункту, то споживач може подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.
Зауважимо, що окрім громадян України на субсидії можуть розраховувати і іноземці. Але за умови, що вони законно перебувають на території України і мають документальне цьому підтвердження.
Додатково подаються такі документи:
- копія договору про реструктуризацію заборгованості — якщо є чи був борг за комунальні платежі;
- довідка ВПО — для внутрішньо-переміщених осіб;
- договір оренди — якщо ви винаймаєте житло.
За умови, коли хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке людина хоче отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання. Це може бути довідка про проживання в іншому населеному пункті, документи про відбування покарання тощо. Додати до пакета документів потрібно і акти обстеження житлових умов (за наявності).
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні хочуть змінити правила призначення субсидій, низка людей залишиться без допомоги.