Є нюанси: які документи треба подавати для отримання субсидій українцям

Субсидію можуть отримати навіть іноземці, але за певної умови

Українці продовжують отримувати житлові субсидії, наявність яких можна перевірити через портал Пенсійного фонду України. Серед споживачів є низка людей, які можуть оформити пільгу у 2024 році.

Для цього треба подати ряд документів, у тому числі довідок та заяв. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Обов’язкові документи, які слід надати:

заява;

декларація про доходи і витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Щодо останнього пункту, то споживач може подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.

Зауважимо, що окрім громадян України на субсидії можуть розраховувати і іноземці. Але за умови, що вони законно перебувають на території України і мають документальне цьому підтвердження.

Додатково подаються такі документи:

копія договору про реструктуризацію заборгованості — якщо є чи був борг за комунальні платежі;

довідка ВПО — для внутрішньо-переміщених осіб;

договір оренди — якщо ви винаймаєте житло.

За умови, коли хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке людина хоче отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання. Це може бути довідка про проживання в іншому населеному пункті, документи про відбування покарання тощо. Додати до пакета документів потрібно і акти обстеження житлових умов (за наявності).

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні хочуть змінити правила призначення субсидій, низка людей залишиться без допомоги.