Одна категория неработающих может оформить субсидию: ее назвали в Пенсионном фонде

В большинстве случаев помощь в оплате коммуналки для безработных недоступна

В Украине оформить субсидию на оплату коммунальных услуг могут семьи, тратящие на эту статью расходов более 15% от совокупного дохода. Безработным такую помощь не выдают, но есть исключение ― граждане с длительной болезнью, которая привела к временной потере трудоспособности.

В этом случае субсидию можно получить на основе вывода врачебно-консультативной комиссии. Об этом Пенсионный фонд Украины сообщает в Facebook.

"Если из-за длительной болезни человек не работает, находится в сложных жизненных обстоятельствах, то жилищная субсидия в таком случае может быть назначена на основании заключения врачебно-консультативной комиссии, в которой будут указаны сведения о длительной болезни (подпункт 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 (848)", ― говорится в сообщении.

Кому не выдают субсидию

Эта государственная помощь направлены на поддержку граждан, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Если на это уходит более 15% от дохода, то можно получить субсидию.

Однако этот вид поддержки доступен не всем. Есть несколько условий, при которых получить помощь не получится. Например, если в доме проживает безработный или тот, кто получает меньше минимальной зарплаты (за исключением студентов, временно нетрудоспособных и всех, кто получают социальную помощь).

Большинство причин для отказа на выдачу субсидии связаны с имуществом. Государство не будет поддерживать семьи, члены которых имеют:

квартиру площадью от 130 квадратных метров или дом свыше 230 кв. м;

автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад (в учет не берутся прицепы и мотоциклы);

в собственности есть два и более транспортных средства, которым не более 15 лет;

долги за коммунальные услуги;

задолженность за алименты (от трех месяцев);

дорогостоящую покупку (сумма от 50 тысяч гривен, но не распространяется на лечение);

депозит от 100 тысяч гривен;

покупку валюты на сумму от 50 тыс. грн;

еще одно жилье (при условии, что оно находится не в зоне боевых действий и не на оккупированных территориях).

Ранее "Телеграф" сообщал, как оформить субсидию за 10 минут. Не придется ничего собирать, достаточно отправить заявку через Интернет.