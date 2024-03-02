Переселенці можуть отримувати субсидію без реєстрації та договору оренди: як оформити (інфографіка)

До заяви слід додати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Українці, доходи яких не дозволяють самостійно платити за комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Право на отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ внутрішні переселенці мають навіть у тому випадку, якщо вони не зареєстровані, але фактично мешкають у квартирі чи будинку.

Для цього не потрібно мати договір оренди. Щоб отримувати допомогу, до заяви слід додати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Урядовий портал опублікував інфографіку із роз’ясненнями, як таким людям оформити субсидію.

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується сім’я та рівня її доходів. Наголошується, що допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується як дохід сім’ї при призначенні субсидії.

Для оформлення допомоги на оплату комуналки можна звернутися особисто, а можна подати заявку онлайн. Якщо сім’я обирає перший шлях, їй необхідно звернутися або до органів місцевого самоврядування, або до Центру надання адміністративних послуг, або до Сервісного центру Пенсійного фонду України. Оформити субсидію онлайн можна на порталі "Дія", або на порталі електронних послуг ПФУ, або через мобільний додаток "Пенсійний фонд".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібно надати Пенсійному фонду для того, щоб субсидію призначили. Основні дані зазначаються у заяві та декларації.