В Україні хочуть змінити правила призначення субсидій: хто може залишитись без допомоги

Держава за необхідності допомагає платити за послуги ЖКГ

Українці, доходи яких не дозволяють самостійно платити за комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку їх призначення.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів. Документ було оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг. Згідно з пропозицією, житлова субсидія не буде надаватися, якщо існує прострочена, більш ніж на три місяці, заборгованість за оплату однієї з житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Наразі субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості за сплату всіх житлово-комунальних послуг перевищує цю величину.

Крім того, у проєкті передбачаться внесення змін до положень щодо перегляду житлової субсидії у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства. У цих випадках уповноважені органи самостійно переглядають субсидію з наступного місяця після місяця, у якому відбулася смерть, без необхідності звернення заявника.

Додатково внесені зміни до порядку в частині уточнення норми щодо перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика. Його пропонується проводити незалежно від того, подав пільговик відповідну заяву чи ні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібно надати Пенсійному фонду, для того, щоб субсидію призначили. Основні дані вказуються в заяві та декларації.