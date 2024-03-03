Українці можуть залишитися без субсидій у 2024 році: названо повний перелік причин
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Усього є більше десятка підстав для відмови
В Україні продовжують виплачувати людям житлові субсидії, але є категорії громадян, які їх не отримають 2024 року. Це може статися з низки причин.
Загалом є велика кількість нюансів, щоб отримати цей вид виплат. Про це повідомили у Пенсійному Фонді.
Причини, з яких можуть відмовити у субсидії
- Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює або не навчається;
- Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімалку;
- Якщо заявник не сплачує за комуналку понад три місяці;
- Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;
Варто зазначити, що ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей у яких троє або більше дітей, які перебувають під опікою та турботою.
Також є інші причини для відмови у субсидії:
- Якщо один із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн;
- володіння транспортним засобом, якому трохи більше ніж п'ять років;
- Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів не більше 15 років (причіп або мопед не рахуються)
- Якщо сім’я не повернула субсидію, яку було виплачено понад належне;
- Якщо хтось із членів сім’ї не сплачує аліменти більше ніж три місяці;
- Якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив покупку більш як на 50 тисяч гривень. В цьому випадку це не стосується витрат на лікування і тих, хто минулого року придбав валюту на суму від 50 тис. грн і вище.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи необхідно підготувати для оформлення субсидії у 2024 році.