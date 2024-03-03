Українці можуть залишитися без субсидій у 2024 році: названо повний перелік причин

Усього є більше десятка підстав для відмови

В Україні продовжують виплачувати людям житлові субсидії, але є категорії громадян, які їх не отримають 2024 року. Це може статися з низки причин.

Загалом є велика кількість нюансів, щоб отримати цей вид виплат. Про це повідомили у Пенсійному Фонді.

Причини, з яких можуть відмовити у субсидії

Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює або не навчається;

Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімалку;

Якщо заявник не сплачує за комуналку понад три місяці;

Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;

Варто зазначити, що ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей у яких троє або більше дітей, які перебувають під опікою та турботою.

Також є інші причини для відмови у субсидії:

Якщо один із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн;

володіння транспортним засобом, якому трохи більше ніж п'ять років;

Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів не більше 15 років (причіп або мопед не рахуються)

Якщо сім’я не повернула субсидію, яку було виплачено понад належне;

Якщо хтось із членів сім’ї не сплачує аліменти більше ніж три місяці;

Якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив покупку більш як на 50 тисяч гривень. В цьому випадку це не стосується витрат на лікування і тих, хто минулого року придбав валюту на суму від 50 тис. грн і вище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи необхідно підготувати для оформлення субсидії у 2024 році.