В "Дії" запустили спрощене отримання субсидій за 10 хвилин: кому воно доступне

Субсидія розрахована на тих, хто самостійно не може сплачувати за комунальні послуги

На порталі "Дія" запустили скорочений спосіб подання документів на отримання субсидії. На подачу заяви тепер потрібно усього 10 хвилин.

Про це повідомили у Мінсоцполітики. Зазначається, що така швидка подача документів раніше була доступна тільки через вебресурс Пенсійного фонду або у паперовій формі. Процедура спрощується, бо завантажувати документи наразі буде не потрібно — їх система побачить автоматично завдяки обміну даними між реєстрами.

На самому порталі "Дія" зазначається, що подача документів може зайняти 15 хвилин. На надання послуги відводиться 14 днів. Вказано 9 кроків:

Авторизація чи реєстрація на порталі. Заходимо в меню "Послуги" > "Заява на субсидію". Перевірка та оновлення даних. Вказують адресу, за якою потрібна субсидія. Обираєте потрібні житлові та комунальні послуги та заповнюєте інформацію про них. Вказуєте IBAN рахунку для нарахування допомоги. Вказуються дані зареєстрованих людей та родичів. Для ВПО чи орендарів — тільки фактично проживаючих. Перевірка даних. Верифікація електронним підписом та відправка.

Серед тих, хто може скористатися сервісом:

ті хто вперше звертається по субсидію

ті хто хоче її переоформити через закінчення терміну призначення поточної.

Отримати субсидію можна в будь-який місяць і в будь-якій точці України — прив'язки до місця реєстрації немає. На субсидію можуть претендувати також ВПО і орендарі.

Як раніше розповідав "Телеграф", серед отримувачів субсидії можуть бути іноземці, проте вони мають бути на території України законно. Які і українці, вони мають подати певний пакет документів.