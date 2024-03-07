Занадто велика квартира: на яке житло дають субсидію не всім

Частина громадян може отримати субсидію на житло понад норму

Правила отримання субсидій в Україні незабаром можуть змінитися. Щоправда, це не стосується соціальних норм — об'єму послуг чи квадратних метрів житла, на які надають допомогу.

Мінсоцполітики нагадує, що соціальна норма житла, яка покривається субсидією — по 13,65 кв. метрів на людину та додатково 35,22 кв. метрів на родину. Ці величини впливають на допомогу з оплатою утримання житла та опалення.

Якщо людина живе сама і є непрацездатною та непрацюючою, її соціальна норма може бути збільшена на 30%. До таких осіб, які мають право на субсидію на понаднормову площу житла, належать:

неповнолітні,

пенсіонери за віком, ті, хто отримує пенсію через втрату годувальника, інвалідність, вислугу років

люди, що отримують соцдопомогу через інвалідність

люди, що отримують соцдопомогу, бо не мають права на пенсію

отримувачі соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

отримувачі тимчасової соцдопомоги по досягненню пенсійного віку, які ще не мають права на пенсію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на порталі "Дія" запустили спрощену процедуру подачі документів на отримання субсидії. На це потрібно близько 15 хвилин, а всі необхідні дані система автоматично братиме в реєстрах.