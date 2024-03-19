"Я стикаюся з цим роками": українська порнозірка прокоментувала хвилю хейту після фотосесії з військовими

Акторка прокоментувала реакцію українців

Українська порноакторка Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк), яка відома своєю волонтерською діяльністю, нещодавно знялася у фотосесії з українськими військовими з ампутованими кінцівками. Це викликало бурхливу реакцію у мережі, але сама акторка зазначила, що нормально ставиться до негативних коментарів.

Більшість користувачів підтримали Сенюк та висловили захоплення її вчинком.

Але знайшлись і ті, хто засудив її дії. Дехто навіть вважає таку фотосесію аморальною.

Своєю чергою в ефірі телеканалу Київ24 Сенюк розповіла, що ця фотосесія була проведена для випуску календаря, гроші з продажу якого підуть для Центру складного ендопротезування. Вона підкреслила, що цей центр знаходиться в Києві і він єдиний на всю Україну, який робить складні протезування такого плану.

"Ми говоримо про ендопротезування, багато хто не розуміється, не бачить різниці. До початку війни таким ніхто не займався допоки В'ячеслав Запорожець — засновник фонду "Спасіння життя" і керівник цього центру — запросив шведського хірурга Рікарда Бронемарка. Це світовий хірург, який власне і створив ці імпланти. Він приїхав сюди і навчив наших хірургів і тому цей центр такий особливий і я йому хочу допомогти", — зазначила акторка.

Коментуючи негативні коментарі з приводу її діяльності, вона підкреслила, що стикається з цим вже понад 5 років. На думку Сенюк, головне не звертати на них увагу.

"Тому що ці люди — це переважно ніхто, це нульові акаунти. Інакше вони б могли сказати свою думку напряму. Мені люди висловлюються і напряму, пишуть в приватні, але чомусь пишуть тільки хороші речі. А в коментарях люди не несуть відповідальності ні за що. Чому я маю звертати увагу на людей, які не хочуть нести відповідальність за свої слова", — підкреслила акторка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що порнозірка Юлія Сенюк розкритикувала дорогу у місті Чернівці. Після цієї реакції директор департаменту інфраструктури та благоустрою мерії Чернівців Григорій Прохоренко жартома запропонував їй роботу.