Різниця у 36 тисяч гривень: звідки такі націнки на нові iPhone в Україні

У цьому матеріалі детально розповідаємо, чому однакові смартфони продають за різні гроші

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Продаж нових iPhone в Україні стартує вже 30 жовтня. Різниця в ціні на ту саму модель може досягати 36 тисяч гривень: офіційні продавці пропонують iPhone Duo з пам’яттю на 256 ГБ за 133 999 грн, а на неофіційному ринку за новинку можуть просити близько 170 тисяч гривень.

Такий розрив пояснюється дефіцитом пристроїв та високим попитом у перші дні продажу. "Телеграф" з’ясував, що самі смартфони хоч і дають прибуток магазинам, але основний заробіток формують інші товари та додаткові послуги.

Чому ціни так відрізняються і на чому заробляють продавці техніки Apple — знаємо матеріал.

Чому офіційні продавці мають однакові ціни.

Рекомендована ціна iPhone Duo з пам’яттю 256 ГБ — 133 999 грн. В офіційних точках продажу одна й та сама модель стоїть однаково: ціна відповідає рівню, встановленому для українського ринку.

Офіційні продавці пропонують iPhone Duo за 133 999 гривень

До авторизованих продавців техніки Apple в Україні належать, зокрема, Citrus, ALLO та Foxtrot. Є й магазини, які спеціалізуються лише на продукції Apple та обслуговують пристрої, у тому числі за гарантією.

"Ця ціна — 133999 на 256 ГБ. Відповідно, на 512 ГБ і 1 ТБ теж ціни однакові", — кажуть в одній з точок продажів.

Ціни на iPhone Duo різняться залежно від конфігурації та обсягу пам’яті

Порівнюючи ціни, потрібно враховувати обсяг пам’яті, а не лише назву моделі. Якщо порівняти однакові зміни, буде видно реальну різницю між офіційними пропозиціями і цінами на неофіційному ринку.

Звідки береться націнка у 36 тисяч гривень

Високі ціни у неофіційних продавців пояснюються обмеженою пропозицією нових пристроїв в Україні. Такі торговці купують смартфони в інших країнах та привозять їх на український ринок в обхід офіційних каналів поставок.

"Є сірий ринок, який завозить техніку неофіційно: смартфони купують у магазинах інших країн і привозять в Україну. Через дефіцит пристроїв і те, що Apple повільно постачає їх на наш ринок, сірі продавці заробляють на цьому величезні гроші, тоді як ми, Apple та офіційні компанії втрачаємо", – розповів фахівець.

Високий попит на новий iPhone може призвести до помітної переплати у перші дні продажу

Коли охочих придбати новинку багато, а пристроїв мало, продавці можуть піднімати ціни. Особливо помітна різниця у перші дні продажів: деякі покупці не хочуть чекати, доки в офіційних магазинах поповнять запаси.

Як приклад візьмемо iPhone Duo із пам’яттю 256 ГБ. В офіційному роздробі він коштує 133 999 грн., а в сусідніх магазинах, які торгують технікою неофіційно, за нього можуть просити близько 170 тисяч гривень.

Різниця – 36 001 грн. Іншими словами, за смартфон тієї ж моделі і з тим самим обсягом пам’яті покупцю пропонують заплатити приблизно на 27% більше.

Не означає, що це неофіційні продавці призначають однакові ціни. Вартість залежить від наявності конкретної моделі, умов закупівлі та попиту. Наведений приклад показує, наскільки великою може бути різниця під час дефіциту.

На чому насправді заробляють продавці Apple

Природно, магазин отримує великий прибуток з кожного продажу, але смартфони не є головним джерелом заробітку.

"На телефонах ніколи не заробляють. Найбільше ми заробляємо на додаткових послугах, MacBook, iPad, гарантіях", — розповіло "Телеграфу" джерело.

Для роздрібної мережі важливим є асортимент, додаткові послуги та загальна сума покупок клієнта.

Як повідомляв "Телеграф", державний ПриватБанк за двома договорами придбав 74 смартфони iPhone 17 на загальну суму 3 308 490 гривень у рамках закупівлі банку. У специфікації одного з договорів зазначено 70 чорних моделей з пам’яттю 256 ГБ та 70 адаптерів Apple потужністю 20 Вт. Цей приклад показує масштаб витрат на дорогі смартфони, але не доводить, що банк отримав знижку або приватний покупець зможе заощадити таким же способом.