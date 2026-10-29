Радіну звинуватили в маніпуляціях і заангажованості через її позицію щодо "Моршинської"

Пронін заперечив аргументи депутатки, а представник "Пріорітас" закликав НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів

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Юрист і громадський активіст Євген Пронін звинуватив народну депутатку Анастасію Радіну в маніпуляціях. Приводом стало її відео про конкурс на управителя арештованих активів IDS Ukraine, серед яких – торговельна марка "Моршинська". Сергій Герман, представник компанії-переможця "Пріорітас", закликав перевірити, чи не має депутатка конфлікту інтересів.

Пронін виклав свої заперечення щодо аргументів Радіної у власному телеграм-каналі. Вони стосуються фінансової спроможності "Пріорітас", документів конкурсу та зв’язків між його учасниками.

За словами юриста, невеликий статутний капітал і троє штатних працівників самі собою не свідчать, що компанія не може управляти активами. Оцінювати, на його думку, слід також документи, досвід і фінансові можливості претендента. Частину цієї інформації депутатка могла перевірити у відкритих джерелах, вважає Пронін.

"У "Apple Україна", наприклад, троє штатних працівників і водночас мільярдний оборот", – написав Пронін у своєму telegram-каналі.

Юрист також заперечив твердження, що немає підтвердження внесення 7,4 млн грн. За його словами, серед конкурсних документів у Prozorro є довідка про надходження коштів на рахунок підприємства. Пронін наголосив: додатковий капітал не слід ототожнювати зі статутним.

Помилку в даті договору, на яку вказала Радіна, Пронін назвав опискою. На його думку, сама по собі така помилка не доводить, що документ підробили.

Окремо Пронін заперечив щодо можливих особистих і корпоративних зв’язків між учасниками конкурсу. Він вважає, що збіг прізвищ або ланцюжок знайомств не доводять родинних відносин, змови чи незаконного управління.

За словами юриста, на момент виходу відео Сергій Герман уже припинив участь у компаніях "Росинки". Пронін зазначив, що у відео депутатки про це не йшлося.

"Шановні народні депутати, для кого цей цирк призначений? Займайтесь законотворчою діяльністю, а не втручанням в конкурси в інтересах русаків", – заявив Пронін.

Сергій Герман представляє компанію "Пріорітас", переможця конкурсу АРМА. Він заявив, що передача активів в управління може знову заблокуватися. На його думку, дії Радіної можуть бути на користь російського олігарха Михайла Фрідмана, з яким пов’язують IDS.

"Фрідманівські тролі знову намагаються зірвати конкурс на пошук управителя IDS. Цього разу підключилися люди з антикорупційним німбом, які мали б боротися за інтереси держави. Але дивишся на історію "Моршинської" – і вже не розумієш, чому їхня боротьба раз у раз грає на руку тим, від кого державу мали б захищати", – заявив Герман.

Представник "Пріорітас" закликав НАЗК перевірити, чи має депутатка конфлікт інтересів, а НАБУ та СБУ – оцінити можливий неправомірний вплив. До регламентного комітету Верховної Ради він звернувся із закликом оцінити її дії.

Герман закликав АРМА законно завершити передачу активів в управління, перевірити переможця та забезпечити фінансові гарантії.