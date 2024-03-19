"Я сталкиваюсь с этими годами": украинская порнозвезда прокомментировала волну хейта после фотосессии с военными

Актриса прокомментировала реакцию украинцев

Украинская порноактриса Джозефина Джексон (Юлия Сенюк), известная своей волонтерской деятельностью, недавно снялась в фотосессии с украинскими военными с ампутированными конечностями. Это вызвало бурную реакцию в сети, но актриса отметила, что нормально относится к негативным комментариям.

Большинство пользователей поддержали Сенюк и выразили восхищение ее поступком.

Но нашлись и те, кто осудил ее действия. Некоторые даже считают такую фотосессию безнравственной.

В свою очередь в эфире телеканала Киев24 Сенюк рассказала, что эта фотосессия была проведена для выпуска календаря, деньги от продажи которого пойдут для Центра сложного эндопротезирования. Она подчеркнула, что этот центр находится в Киеве и единственный на всю Украину, который делает сложные протезирования такого плана.

"Мы говорим об эндопротезировании, многие не понимают, не видят разницы. До начала войны таким никто не занимался пока Вячеслав Запорожец — основатель фонда "Спасение жизни" и руководитель этого центра — пригласил шведского хирурга Рикарда Бронемарка. Это мировой хирург, который собственно и создал эти импланты. Он приехал сюда и научил наших хирургов и поэтому этот центр такой особенный, и я ему хочу помочь", — отметила актриса.

Комментируя негативные комментарии по поводу ее деятельности, она подчеркнула, что сталкивается с этим уже более 5 лет. По мнению Сенюк, главное не обращать на них внимание.

"Потому что эти люди — это преимущественно никто, это нулевые аккаунты. Иначе они могли бы сказать свое мнение напрямую. Мне люди высказываются и напрямую, пишут в личные, но почему-то пишут только хорошие вещи. А в комментариях люди не несут ответственности ни за что. Почему я должна обращать внимание на людей, которые не хотят нести ответственность за свои слова", — подчеркнула актриса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что порнозвезда Юлия Сенюк раскритиковала дорогу в городе Черновцы. После этой реакции директор департамента инфраструктуры и благоустройства мэрии Черновцов Григорий Прохоренко в шутку предложил ей работу.