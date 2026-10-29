В Україні розкритикували нові санкції ЄС: що не так і на що чекає Київ

У Києві пояснили, які рішення європейських партнерів вважають справедливими та чому нинішніх зусиль недостатньо

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Україна вважає неправильним будь-яке пом’якшення санкцій проти Росії. На думку Києва, наблизити мир може лише посилення обмежувальних заходів. При цьому Україна готова стежити за переговорами та оцінювати можливі зміни ситуації.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Позиція України щодо зняття санкцій із російського фонду

За словами Власюка, Росія порушує питання про відміну окремих санкцій з березня 2025 року. Йдеться, зокрема, про авіаційну галузь, виробників і постачальників добрив тощо.

"На даний момент будь-яке зняття санкцій з РФ ми вважаємо неправильним і таким, що не допомагає наближенню миру", – наголосив Власюк.

Владислав Власюк пояснив позицію України щодо санкцій проти Росії

Україна бачить шлях до миру у посиленні тиску санкцій, зазначив він. Однак позиція може змінюватись в залежності від розвитку ситуації.

"Подивимося. Поки що давайте стежити за тими переговорами, які відбуваються, вірити, що будуть конструктивні кроки з обох сторін у напрямку миру", – сказав представник України.

Україна розраховує на нові обмеження проти російських олігархів

Ще одне питання – можливі точкові санкції проти російських бізнесменів, зокрема пов’язаних із компанією Ozon. Власюк назвав такі обмеження питанням справедливості.

За його словами, Київ вважає несправедливим зняття санкцій із двох російських олігархів і виступає за обмеження як мінімум проти десяти інших представників великого російського бізнесу, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.

"Ми вважаємо, що правильно і справедливо накласти санкції на хоча б 10 інших російських олігархів, пов’язаних з ВПК", — зазначив Власюк.

Санкції проти окремих бізнесменів – не єдине питання, яке розглянуть у рамках посилення тиску на Росію, наголосив він.

Що не влаштувало Власюка у новому пакеті санкцій ЄС

Україна вже ознайомилась із першими проектами 22-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, повідомив Власюк.

За його оцінкою, попередні напрацювання поки що не виправдали очікувань української сторони.

"Я чекав кращого, відверто кажучи. Але ще не вечір, ще можна трохи їх дотиснути", — заявив він.

За словами Власюка, 22 пакет санкцій планують розглянути в Брюсселі в середині листопада.

Що відомо про нові санкції ЄС проти Росії

12 жовтня 2026 року Рада Європейського союзу затвердила масштабне розширення списків санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 1569 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. За даними Ради ЄС, це найбільше разове розширення списків санкцій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До списку увійшли 826 російських компаній та 743 керівники цих підприємств. Серед них – виробники та постачальники комплектуючих для ракет, безпілотників та авіаційної техніки. Обмеження торкнулися підприємств, що випускають електроніку, напівпровідники, мікросхеми, засоби зв’язку, радари, навігаційне обладнання, вибухові речовини та боєприпаси.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас пояснила, що більше половини нових санкційних позицій пов’язані з виробничим ланцюжком балістичних ракет, якими Росія завдає ударів по Україні. За оцінкою Ради ЄС, сукупний річний оборот підприємств, що потрапили під обмеження, становить не менше 20 млрд євро. На них працюють понад 250 тисяч людей.

Активи компаній зі списку заморозять, а надавати їм кошти та економічні ресурси заборонять. Фізичним особам також заборонено в’їзд до Євросоюзу.

Окремо 12 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 77 осіб, яких вважає причетними до організації російських виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. До списку увійшли 74 кандидати та три члени Центральної виборчої комісії Росії.

Як повідомляв "Телеграф", 16 жовтня Дональд Трамп призупинив дію ключових санкцій та мит, пов’язаних з Росією. Докладніше – про рішення Трампа. Це показує, що рішення США можуть посилювати тиск санкцій на Москву і обмежувати його. Для України окремий ризик виникає, якщо Вашингтон одночасно послаблює економічний тиск на Росію та закликає Київ припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі.