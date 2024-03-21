Як правильно зняти показання з двотарифного лічильника: не така вже й головоломка
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Потрібно запам'ятати, як саме позначає виробник поняття "день" та "ніч"
Раз на місяць, бажано за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, необхідно передавати показання всіх лічильників, зокрема й електроенергії. "Телеграф" допоможе розібратися як зняти показання з двозонного лічильника і не втрапити у халепу через неправильні дані.
Двотарифний лічильник відображає дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за "нічним" та "денним" тарифом окремо. Тобто, ваша задача полягає в тому, щоб зафіксувати кожне з показань окремо. Про це йдеться на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електричної енергії відбувається у двох зонах:
- з 7:00 до 23:00 – "день"
- з 23:00 до 7:00 – "ніч"
Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які, залежно від компанії-виробника лічильника, позначені таким чином:
- Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
- Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
- Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
- Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ніч" — "T21";
- Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
- Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
Ці індекси виводяться на екран лічильника по черзі.
Як зняти показання:
- для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";
- переключити табло на тариф "день", переглянути та записати показники;
- переключити табло на тариф "ніч", переглянути та записати показники.
При знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно. Середньодобовий показник не слід фіксувати — його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрати лічильник для світла, щоб зекономити кошти.