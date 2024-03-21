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Як правильно зняти показання з двотарифного лічильника: не така вже й головоломка

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Індекси виводяться на екран лічильника по черзі
Індекси виводяться на екран лічильника по черзі. Фото Колаж "Телеграф"

Потрібно запам'ятати, як саме позначає виробник поняття "день" та "ніч"

Раз на місяць, бажано за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, необхідно передавати показання всіх лічильників, зокрема й електроенергії. "Телеграф" допоможе розібратися як зняти показання з двозонного лічильника і не втрапити у халепу через неправильні дані.

Двотарифний лічильник відображає дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за "нічним" та "денним" тарифом окремо. Тобто, ваша задача полягає в тому, щоб зафіксувати кожне з показань окремо. Про це йдеться на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електричної енергії відбувається у двох зонах:

  • з 7:00 до 23:00 – "день"
  • з 23:00 до 7:00 – "ніч"

Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які, залежно від компанії-виробника лічильника, позначені таким чином:

  • Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
  • Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ніч" — "T21";
  • Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
  • Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";

Ці індекси виводяться на екран лічильника по черзі.

Як зняти показання:

  • для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";
  • переключити табло на тариф "день", переглянути та записати показники;
  • переключити табло на тариф "ніч", переглянути та записати показники.

При знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно. Середньодобовий показник не слід фіксувати — його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрати лічильник для світла, щоб зекономити кошти.

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#Електроенергія #Лічильники