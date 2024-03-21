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Как правильно снять показания с двухтарифного счетчика: не такая уж головоломка

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Индексы выводятся на экран счетчика поочередно
Индексы выводятся на экран счетчика поочередно. Фото Коллаж "Телеграф"

Нужно запомнить, как обозначает производитель понятие "день" и "ночь"

Раз в месяц, желательно за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, необходимо передавать показания всех счетчиков, в том числе и электроэнергии. "Телеграф" поможет разобраться как снять показания с двухзонного счетчика и не попасть впросак из-за неправильных данных.

Двухтарифный счетчик отображает данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по "ночному" и "дневному" тарифу отдельно. То есть ваша задача состоит в том, чтобы зафиксировать каждое из показаний отдельно. Об этом говорится на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Если установлен двухтарифный счетчик, то потребление электрической энергии происходит в двух зонах:

  • с 7:00 до 23:00 – "день"
  • с 23:00 до 7:00 – "ночь"

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначены следующим образом:

  • Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";
  • Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ночь" — "T21";
  • Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ночь" — "15.8.1";
  • Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ночь" — "1.8.1";

Эти индексы выводятся на экран счетчика поочередно.

Как снять показания:

  • для переключения значения нажать кнопку "Ввод";
  • переключить табло на тариф "день", просмотреть и записать показатели;
  • переключить табло на тариф ночь, просмотреть и записать показатели.

При снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры к запятой (черного цвета), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно. Среднесуточный показатель не следует фиксировать – его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

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#Электроэнергия #Счетчики