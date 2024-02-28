Українцям нагадали, коли передавати показники лічильника за світло: що буде, якщо не зробити це вчасно

В українців є ще кілька днів, щоб передати показники лічильника світла

Для того, щоб вчасно передати показники лічильника світла, потрібно спочатку їх правильно зняти. Щоб уникнути переплати чи неправильних нарахувань, українцям рекомендують передавати показники електричних лічильників в останні два дні місяця або у перші три дні нового місяця.

Про це споживачам нагадали на сайті ДПЕК. Також у компанії розповіли, що буде, якщо вчасно не передати свідчення лічильників.

Якщо українці не встигли передати показники лічильників електроенергії 28–29 лютого, то мають ще можливість зробити це з 1 по 3 березня. Якщо це зробити в іншу дату, то вони будуть зараховані як показники на поточну дату (тобто на момент передачі показань).

Також у ДТЕК зазначили, що показники лічильника, які були передані в інші числа місяця, вважаються вихідними для визначення показників на перше число поточного місяця. Для цього в компанії проводять спеціальні розрахунки з огляду на середньодобовий обсяг споживання електроенергії.

Якщо з будь-якої причини споживач не вчасно передав показники лічильника світла, то обсяг спожитої електроенергії визначається теж розрахунковим шляхом. Для цього фахівці враховують середньодобовий обсяг електроенергії, як цього вимагає законодавство комерційного обліку електричної енергії. І навіть якщо споживач не "намотав" стільки світла, йому все одно доведеться заплатити, адже правильні дані не були передані оператору.

Також "Телеграф" розповідав про те, як не помилитися під час передачі показників лічильника. Українцям дали кілька простих, але практичних порад.