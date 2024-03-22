Ваш предок робив гарні та якісні килими, якщо маєте таке прізвище: перевірте у списку своє

Ви можете пишатись своїм предком, бо в нього були золоті руки

Про походження роду багато що може сказати ваше прізвище. Багато родових імен пішли від професії першопредка, а особливе місце у цьому переліку займають ремісники, які робили килими.

З давніх часів килимарство було одним з найбільш творчих та важливих ремесел. Тих, хто міг робити гарні та якісні килими, поважали та цінували, а також надавали їм особливі прізвиська, про що пише мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали людям, які робили килими

Ці вироби широко використовувались для утеплення хат. Не останню роль грала й декоративна функція, тому килимарство є не лише просто ремісництвом, а й мистецтвом, творчістю. Займатись цією справою могла тільки талановита, посидюча людина з гарною фантазією.

На те, що ваш першопредок робив гарні килими, може вказувати прізвище з переліку:

Килимник ;

; Коберник ;

; Килимниченко ;

; Килимничук ;

; Коберський ;

; Килимар.

Не менш шанованою професією був ткач. Він займався виготовленням текстильних тканин на спеціальному верстаті. Сучасні прізвища потомків родоначальника, який був ткачем, можуть звучати так: Ткач, Ткачевський, Ткаченко, Ткачук, Ткачівський.

Цікавішими є похідні ― Білоткач та Білоткаченко. Скоріше за все, першопредок виготовляв гарні текстильні тканини білого кольору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як визначити, яким був родоначальник ― добрий чи скандаліст ― по прізвищу. Перелік від мовознавця включає багато родових імен.