Ваш предок делал хорошие и качественные ковры, если у вас такая фамилия: проверьте в списке свою

Вы можете гордиться своим предком, потому что у него были золотые руки

О происхождении рода многое может сказать ваша фамилия. Преимущественное количество родовых имен пошли от профессии первопредка, а особое место в этом перечне занимают ремесленники, делавшие ковры.

С давних времен ковроткачество было одним из самых творческих и важных ремесел. Тех, кто мог делать хорошие и качественные ковры, уважали и ценили, а также давали им особые прозвища, о чем пишет языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали людям, делавшим ковры

Эти изделия широко использовались для утепления домов. Не последнюю роль играла и декоративная функция, поэтому ковроткачество является не только просто ремеслом, но и искусством, творчеством. Заниматься этим делом мог только талантливый, усидчивый человек с хорошей фантазией.

На то, что ваш первопредок делал хорошие ковры, может указывать фамилию из перечня:

Кылымнык ;

; Коберник ;

; Кылымниченко ;

; Кылымничук ;

; Коберский ;

; Кылымар.

Не менее уважаемой профессией был ткач. Он занимался изготовлением текстильных тканей на специальном станке. Современные фамилии потомков родоначальника, который был ткачем, могут звучать так: Ткач, Ткачевский, Ткаченко, Ткачук, Ткачевский.

Интереснее производные — Белоткач и Белоткаченко. Скорее всего, первопредок изготовлял красивые текстильные ткани белого цвета.

Ранее "Телеграф" сообщал, как определить, каким был родоначальник — добрый или скандалист — по фамилии. Список от языковеда включает много родовых имен.