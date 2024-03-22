Не забувайте про ці нюанси: як правильно знімати показники водомірів

Спочатку визначте тип вашого лічильника

Українці щомісяця мають передавати показники усіх лічильників на комунальні послуги, аби їм вірно нараховували оплату по тарифах. Це ж стосується і води, дані якої слід передавати до 28 числа.

"Телеграф" розповість вам, як правильно передавати показники лічильника на воду. Їх у квартирі можу бути один або два, що залежить від наявності централізованої гарячої води.

Лічильники бувають механічними та електронними, проте вони не відрізняються нічим, крім способу відображення інформації.

Якщо у вас є два прилади, тоді спочатку визначте, який відповідає за холодну воду, а який — за гарячу. Це можна зрозуміти за кольором корпусу водоміру. Синій лічильник — холодна вода, червоний — гаряча.

Які цифри фіксувати на лічильнику?

Зазвичай, на передній панелі приладу є 8 цифр. Якщо водомір не використовувався, там будуть вказані нулі.

Перші п’ять символів — кількість витрачених кубометрів рідини. Вони позначені чорним кольором.

Останні три символи — кількість витрачених літрів. Вони позначені червоним.

Зауважимо, для передачі показань потрібні лише чорні цифри. Тобто тільки кубометри. Червоні фіксуємо тоді, коли їхнє значення перевищує 500 л (у такому випадку округлюємо до одного кубометра).

Також слід пам’ятати, що деякі прилади мають усі цифри чорного кольору. У такому випадку враховуємо лише три останні. У водомірів закордонного виробництва є п’ять цифр, які слід записувати.

Раніше "Телеграф" писав, які лічильники води найкраще підходять для квартири.