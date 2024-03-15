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Не потрібно навіть виходити з дому: як швидко передати показники лічильника світла

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
На передачу показників дається п’ять днів Новина оновлена 15 березня 2024, 19:17
На передачу показників дається п’ять днів. Фото Ілюстративне фото

В українців є п’ять способів, щоб передати дані дистанційно

Щомісяця споживачі зобов’язані передавати показники лічильників електроенергії у встановлені терміни — за два дні до кінця місяця та у перші три дні нового місяця. Це необхідно, щоби не утворювалися борги за спожитий обсяг електрики.

Для зручності споживачів показники можна передавати навіть не виходячи з дому. Зробити це можна одразу кількома способами, розповів 24 канал.

Щоб передавати показники електроенергії, спочатку необхідно визначити, хто є регулятором. Дані про це можна знайти як в інтернеті за адресою проживання, так і на старих платіжках.

Потім потрібно вибрати спосіб, за допомогою якого передавати показники:

  • Телефоном. Потрібно дізнатися номер телефону компанії-регулятора, зателефонувати та оператору повідомити актуальні дані.
  • За SMS. На спеціальний номер потрібно надіслати повідомлення з номером особового рахунку та актуальними показниками лічильника.
  • Через месенджери. Більшість енергокомпаній України мають чат-боти, в яких можна повідомляти показники лічильників. Як правило, вони функціонують на базі двох месенджерів — Viber і Telegram, а також іноді в Facebook Messenger. Знайти посилання можна на сайті компаній, що обслуговують.
  • Через особистий кабінет на сайті ДТЕК чи YASNO, якщо домогосподарство обслуговується цими компаніями.
  • Через мобільний застосунок "Приват24" або інший мобільний інтернет-банкінг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передавати показники лічильника газу. Українцям "Нафтогаз" дав докладну інструкцію.

Теги:
#Електроенергія #Показники #Лічильник