Не потрібно навіть виходити з дому: як швидко передати показники лічильника світла
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В українців є п’ять способів, щоб передати дані дистанційно
Щомісяця споживачі зобов’язані передавати показники лічильників електроенергії у встановлені терміни — за два дні до кінця місяця та у перші три дні нового місяця. Це необхідно, щоби не утворювалися борги за спожитий обсяг електрики.
Для зручності споживачів показники можна передавати навіть не виходячи з дому. Зробити це можна одразу кількома способами, розповів 24 канал.
Щоб передавати показники електроенергії, спочатку необхідно визначити, хто є регулятором. Дані про це можна знайти як в інтернеті за адресою проживання, так і на старих платіжках.
Потім потрібно вибрати спосіб, за допомогою якого передавати показники:
- Телефоном. Потрібно дізнатися номер телефону компанії-регулятора, зателефонувати та оператору повідомити актуальні дані.
- За SMS. На спеціальний номер потрібно надіслати повідомлення з номером особового рахунку та актуальними показниками лічильника.
- Через месенджери. Більшість енергокомпаній України мають чат-боти, в яких можна повідомляти показники лічильників. Як правило, вони функціонують на базі двох месенджерів — Viber і Telegram, а також іноді в Facebook Messenger. Знайти посилання можна на сайті компаній, що обслуговують.
- Через особистий кабінет на сайті ДТЕК чи YASNO, якщо домогосподарство обслуговується цими компаніями.
- Через мобільний застосунок "Приват24" або інший мобільний інтернет-банкінг.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передавати показники лічильника газу. Українцям "Нафтогаз" дав докладну інструкцію.