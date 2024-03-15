Не потрібно навіть виходити з дому: як швидко передати показники лічильника світла

В українців є п’ять способів, щоб передати дані дистанційно

Щомісяця споживачі зобов’язані передавати показники лічильників електроенергії у встановлені терміни — за два дні до кінця місяця та у перші три дні нового місяця. Це необхідно, щоби не утворювалися борги за спожитий обсяг електрики.

Для зручності споживачів показники можна передавати навіть не виходячи з дому. Зробити це можна одразу кількома способами, розповів 24 канал.

Щоб передавати показники електроенергії, спочатку необхідно визначити, хто є регулятором. Дані про це можна знайти як в інтернеті за адресою проживання, так і на старих платіжках.

Потім потрібно вибрати спосіб, за допомогою якого передавати показники:

Телефоном . Потрібно дізнатися номер телефону компанії-регулятора, зателефонувати та оператору повідомити актуальні дані.

. Потрібно дізнатися номер телефону компанії-регулятора, зателефонувати та оператору повідомити актуальні дані. За SMS . На спеціальний номер потрібно надіслати повідомлення з номером особового рахунку та актуальними показниками лічильника.

. На спеціальний номер потрібно надіслати повідомлення з номером особового рахунку та актуальними показниками лічильника. Через месенджери . Більшість енергокомпаній України мають чат-боти, в яких можна повідомляти показники лічильників. Як правило, вони функціонують на базі двох месенджерів — Viber і Telegram, а також іноді в Facebook Messenger. Знайти посилання можна на сайті компаній, що обслуговують.

. Більшість енергокомпаній України мають чат-боти, в яких можна повідомляти показники лічильників. Як правило, вони функціонують на базі двох месенджерів — Viber і Telegram, а також іноді в Facebook Messenger. Знайти посилання можна на сайті компаній, що обслуговують. Через особистий кабінет на сайті ДТЕК чи YASNO, якщо домогосподарство обслуговується цими компаніями.

на сайті ДТЕК чи YASNO, якщо домогосподарство обслуговується цими компаніями. Через мобільний застосунок "Приват24" або інший мобільний інтернет-банкінг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передавати показники лічильника газу. Українцям "Нафтогаз" дав докладну інструкцію.