Вода по ціні золота: як відбуватиметься підвищення тарифів з 1 квітня

Названо міста, де буде суттєве підвищення тарифів на воду

В Україні вже у квітні можуть зрости тарифи на воду. Підвищення вартості води та каналізації планують здійснювати у два етапи.

У середньому тарифи зростуть порівняно з теперішніми майже на 28%. Про це пише ua-energy.

Видання зазначає, що в нашій країні немає єдиних тарифів на воду. У різних водоканалів і в різних містах вони різні. Причому різниця може бути доволі суттєвою.

Ціна залежить від багатьох чинників: стану водопроводу і каналізації, протяжності мереж водопостачання, чисельності споживачів, а також від доступності джерел води. Тому тарифи на воду істотно різняться, і підвищення на них також буде різним.

Однак при цьому проблеми водоканалів нікуди не поділися. Грошей для покриття поточних (у буквальному сенсі слова) витрат їм не вистачає. Тому тарифи на воду все одно доведеться підвищувати.

"Сектор стикається зі значними фінансовими труднощами через збитки, високий рівень боргів населення і водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів", — заявив президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький.

Скоріш за все, підвищення чекає на українців уже з квітня. Це побічно підтверджується тим, як водоканали старанно взялися за боржників. На сьогодні через величезні борги населення водоканали і самі заборгували величезні суми за електроенергію.

"Заборгованість за електроенергію водоканалів, яка сягнула 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, що потребує негайного вирішення", — каже Новицький.

На першому етапі підвищення в середньому становитиме 12%, а з липня вартість води зросте ще на 14%. Таким чином, після двох етапів підвищення, вартість води порівняно з березневою зросте майже на 28%.

Наприклад, у Львові кубометр води коштуватиме 27,2 грн, а в Кропивницькому — 61,72 грн. Водночас у тому ж Кропивницькому подорожчання становитиме близько 16 грн, а, наприклад, у Чернівцях лише 40 копійок.

Підвищення тарифів на воду заплановано у таких містах:

Київ,

Дніпро,

Черкаси,

Нікополь,

Хмельницький,

Вінниця,

Рівне,

Бровари,

Ужгород,

Львів,

Тернопіль,

Луцьк,

Івано-Франківськ,

Чернівці,

Дрогобич.

Раніше "Телеграф" писав, чи зросте з 1 квітня тариф на газ. Так, до закінчення опалювального сезону ціни обіцяють не змінювати.