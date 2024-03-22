З 1 квітня витрати на комунальні послуги зростуть: озвучено тарифи для населення

Для перегляду вартості є вагомі підстави

З 1 квітня 2024 року українцям доведеться більше витрачати на деякі комунальні послуги. У багатьох містах збільшиться тариф на воду в середньому на 28%.

Рівень зростання вартості водопостачання та водовідведення залежить від конкретного водоканалу. Тому в різних областях цей тариф відрізнятиметься, повідомляє "Телеграф".

Залишиться незмінною вартість газу. Оскільки майже все населення користується послугами "Нафтогазу", то для більшості актуальним тарифом буде 7,96 грн/кубометр. Причому ті клієнти компанії, які вчасно платять за послугу та роблять це онлайн, можуть заощадити, отримавши невелику знижку.

Щодо українців, яким постачають "блакитне паливо" інші підприємства, то їм теж не варто чекати подорожчання. Тариф залишиться на рівні березня 2024 року.

При цьому не виключено, що вартість газу переглянуть з травня чи червня. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про наявність у нього інсайдерської інформації. Нібито вже найближчими місяцями тариф на газ зросте, причому суттєво.

Вартість електрики для населення з 1 квітня не зміниться. Наразі вона становить 2,64 грн за 1 кВт*год.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що опалювальний сезон закінчиться раніше, ніж зазвичай. Погода дозволяє швидше відключити батареї, а водночас і заощадити на опаленні.