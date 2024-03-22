Не забывайте об этих нюансах: как правильно снимать показатели водомеров

Сначала определите тип вашего счетчика

Украинцы каждый месяц должны передавать показатели всех счетчиков на коммунальные услуги, чтобы им верно начисляли оплату по тарифам. То же самое касается и воды, данные которой следует передавать до 28 числа.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно передавать показатели счетчика на воду. Их в квартире может быть один или два, что зависит от наличия централизованной горячей воды.

Счетчики бывают механическими и электронными, но они не отличаются ничем, кроме способа отображения информации.

Если у вас есть два прибора, тогда сначала определите, какой отвечает за холодную воду, а какой – за горячую. Это можно понять по цвету корпуса водомера. Синий счетчик – холодная вода, красный – горячая.

Какие цифры фиксировать на счетчике?

Обычно на передней панели прибора есть 8 цифр. Если водомер не использовался, там будут указаны нули.

Первые пять символов – количество израсходованных кубометров жидкости. Они отмечены черным цветом.

Последние три символа – количество затраченных литров. Они отмечены красным.

Для передачи показаний нужны только черные цифры. То есть только кубометры. Красные фиксируем, когда их значение превышает 500 л (в таком случае округляем до одного кубометра).

Также следует помнить, что у некоторых приборов есть все цифры черного цвета. В таком случае учитываем только три последних. У водомеров зарубежного производства есть пять цифр, которые следует записывать.

Ранее "Телеграф" писал, какие счетчики воды лучше всего подходят для квартиры.