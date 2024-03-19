Бувають чотирьох видів: які лічильники води найкраще підходять для квартири
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Водоміри бувають різні — прилад обліку підбирається під потреби споживача
Якщо лічильник води пошкоджено, він може потребувати заміни. Існують чотири основні види пристроїв обліку.
Santehmag розповідає, що лічильники поділяються на такі категорії: механічні, ультразвукові, електромагнітні та резонансні. Найменш розповсюджені в Україні останні — вони дорого коштують та складні в експлуатації.
Максимально точними вважаються електромагнітні. Вони не чутливі до забрудненої води, проте мають тенденцію накопичувати металеві частинки.
Високий рівень надійності мають ультразвукові лічильники води. Вони чутливі до накипу та електромагнітних хвиль, а коштують чимало.
Найпопулярнішими є механічні. Принцип роботи — обертання крильчатки під впливом напору води. Саме такі водоміри автори називають найкращим варіантом для квартири, адже вони мають доступну вартість та простий процес експлуатації.
У механічних лічильників є кілька видів:
- на трубах до 100 мм — крильчасті,
- на трубах від 40 до 300 мм — турбінні (зазвичай використовуються на промислових підприємствах або в комунальній сфері на багатоповерхових будинках)
- комбіновані.
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