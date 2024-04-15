Люди в СССР собирали на них годами: ТОП-5 вещей, которые сейчас уже никому не нужны

Некоторые вещи стоили как несколько зарплат

Ни для кого не секрет, что Советский Союз был страной плановой экономики и сплошного дефицита. Многие вещи, которые ныне общедоступны, в те времена получить было очень сложно, а если представлялся случай, то стоили они как несколько зарплат среднестатистического советского человека.

"Телеграф" собрал ТОП-5 вещей, на которые граждане Советского Союза могли экономить месяцами, а то и годами. Ирония в том, что ныне, современным людям, они совершенно не нужны.

Ковер на стену

Вся семья собиралась посмотреть как папа вешает ковер на стену, ностальгируют некоторые пенсионеры. Под коврами прятали изъяны стен советских хрущевок или даже нехватку обоев. Также ковер имел функции шумоизоляции и считался предметом роскоши. Советские люди верили — если в серванте стоят хрустальные бокалы, а на стене красуется пестрый ковер – жизнь удалась. Стоимость такого достояния варьировалась от 150 до 200 рублей. Однако за ним, как и за автомобилем, стояли в очереди несколько лет.

Ковер на стене

Хрустальные люстры

Люстру во времена СССР купить тоже было не так-то просто, а если говорить о хрустальной люстре, то это уже задача со звездочкой. Такие люстры обычно доставали через знакомых. Если удавалось купить люстру из богемского стекла, это считалось подлинным шиком и предметом роскоши и изобилия. Они имели множество деталей и рожков. Когда проводили генеральную уборку в квартире, их снимали и мыли.

Ирония в том, что "висюльки" на таких люстрах со временем желтели и теряли привлекательный вид, а некоторые вообще отпадали и терялись.

Сервиз на 12 человек

Едва ли не каждая хозяйка мечтала встретить гостей за сервированным столом "Мадонной", который раз в месяц возникал в некоторых магазинах. Бум на культовую вещь с изображением аллегорических картин пал на начало 70-х. Сервиз ставили в сервант и доставали только в особых случаях.

Стенки из Югославии

Первые "стенки" в квартирах советских граждан начали появляться где-то в 70-х годах. И хотя их производили в странах социалистического лагеря, огромную популярность они приобрели именно в СССР. Тогда стенки импортировали из ГДР, Югославии и Румынии. Такая мебель имела гигантский спрос, из-за чего очень быстро стала дефицитной. Купить такую "красотку" было очень сложно.

Норковые шапки

Норковые шапки носили как мужчины, так и женщины, не смотря на то, что были они не слишком практичными – у них мерзли уши. Однако стоил норковый аксессуар недешево – до двух-трех средних зарплат, и приобрести такую шапку мог далеко не каждый. Нечего и говорить, что кто-то из современных людей обрадуется такому наследию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в СССР массово воровали дизайн авто. Дизайн каждого! автомобиля, которым так гордились в СССР, не что иное, как копия.