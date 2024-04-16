Не тільки для "краси": навіщо в СРСР будинки зовні обклеювали скляною плиткою

Скляна плитка була покликана виконувати одразу кілька функцій

На панельних будинках, які будувалися в СРСР, часто можна бачити досить спірне дизайнерське рішення – скляна плитка. Однак не всі знають, що це робилося не лише для "краси".

"Телеграф" розповідає про те, навіщо ж у Союзі клеїли плитку всюди. Зазначимо, що однією з причин справді була "краса", яку СРСР, за деякими припущеннями, підглянув в Італії. Однак навряд чи радянська влада в умовах тотальної економії вішала б на "панельки", які й так були житлом дуже економного рівня, щось просто для вигляду. Так і виявилось.

Скляна плитка була покликана виконувати одразу кілька функцій:

Захист від впливу навколишнього середовища

Плитка зменшувала пористість бетонних панелей і запобігала утворенню розлучень та плісняви.

Теплоізоляція

Скляна плитка сприяла зниженню нагрівання тонкої панелі панельного будинку влітку.

Довговічність

Скло є міцним матеріалом, стійким до атмосферних впливів та тривалого використання. Тому фасади, облицьовані скляною плиткою, були довговічними і не вимагали частої заміни чи ремонту.

Легкість догляду

Фасади, облицьовані скляною плиткою, не вимагали регулярного фарбування, оскільки скло зберігало свою яскравість та колір протягом тривалого часу. Очищення фасаду від забруднень було досить ефективним за допомогою дощових опадів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навіщо в СРСР насправді вішали килими на стіну.