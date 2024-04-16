Не только для "красоты": зачем в СССР дома снаружи обклеивали стеклянной плиткой
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Стеклянная плитка была призвана выполнять сразу несколько функций
На панельных домах, которые строились в СССР, часто можно видеть довольно спорное дизайнерское решение — стеклянная плитка. Однако не все знают, что это делалось не только для "красоты".
"Телеграф" рассказывает о том, зачем же в Союзе клеили плитку повсюду. Отметим, что одной из причин действительно являлась "красота", которую СССР, по некоторым предположениям, подсмотрел у Италии. Однако вряд ли бы советские власти в условиях тотальной экономии вешали бы на "панельки", которые и так были жильем очень экономного уровня, что-то просто для вида. Так и оказалось.
Стеклянная плитка была призвана выполнять сразу несколько функций:
Защита от воздействия окружающей среды
Плитка уменьшала пористость бетонных панелей и предотвращала образование разводов и плесени.
Теплоизоляция
Стеклянная плитка способствовала снижению нагрева тонкой панели панельного дома летом.
Долговечность
Стекло является прочным материалом, устойчивым к атмосферным воздействиям и длительному использованию. Поэтому фасады, облицованные стеклянной плиткой, были долговечными и не требовали частой замены или ремонта.
Легкость ухода
Фасады, облицованные стеклянной плиткой, не требовали регулярной покраски, поскольку стекло сохраняло свою яркость и цвет на протяжении долгого времени. Очистка фасада от загрязнений была достаточно эффективной с помощью дождевых осадков.
Напомним, ранее мы писали о том, что зачем в СССР на самом деле вешали ковры на стену.