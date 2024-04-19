Цю суму сплачувати обов'язково: як зрозуміти скільки платити за комуналку з субсидією

Якщо родина має менший прибуток — обов'язковий платіж тако менший

Українці продовжують користуватися субсидіями, як зручним способом допомоги, якщо оплачувати комунальні послуги самостійно немає можливості. Для того, щоб зрозуміти чи маєте ви право на отримання субсидії, потрібно розрахувати, чи є різниця між розміром плати за комуналку в межах соціальних норм та розміром обов'язкового платежу, який випливає з ваших доходів.

Як наголошують у Пенсійному фонді, обов'язковий відсоток платежу і обов'язковий платіж розраховується для кожної родини індивідуально. Він залежить від розміру доходу родини на одну особу за місяць. Формула цього розрахунку встановлена постановою Кабміну.

Для того, щоб самостійно розрахувати відсоток обов'язкового платежу, потрібно спочатку обчислити середньомісячний дохід домогосподарства та розділити його на кількість членів. Таким чином отримали середньомісячний дохід на одну особу. Далі по формулі: дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму (з 1.01.2023 загальний показник розміру прожиткового мінімуму 2920 грн), ще раз ділиться на 2, а потім множиться на 15%.

Для розрахування суми в гривнях потрібно помножити відсоток на розмір середньомісячного прибутку домогосподарства. Це забезпечує пропорційне зменшення обов’язкового платежу відповідно до зменшення рівня доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з травня українцям призначатимуть субсидії на неопалювальний період. Деяким категоріям українців потрібно оновити документи, щоб продовжувати отримувати допомогу.