Житлова субсидія в Україні: як подати спрощену заяву через "Дія", інструкція

Для оформлення субсидії стояти у довгих чергах не потрібно

Українці, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги, можуть звернутися за отриманням житлової субсидії . Подати заявку можна лише за 15 хвилин.

Один із найпростіших способів оформити субсидію – зробити це через додаток "Дія". "Телеграф" дав своїм читачам покрокову інструкцію.

Як оформити субсидію через "Дію"

1.Заходимо на портал "Дія" та реєструємось

Реєструємось на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Потім вибираємо в меню " Послуги" розділ " Пенсії, пільги та допомогу".

Далі вибираємо опцію "Заява на субсидію".

2. Заповнюємо заяву на субсидію

У ній слід зазначити адресу, за якою потрібно отримати субсидію. Також відзначити чи є заборгованість за комунальні послуги та вибрати, на які саме ЖКП потрібна пільга (можна вибрати декілька).

Також слід вказати номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи всіх членів домогосподарства, які фактично проживають за вказаною адресою. Тих, про кого інформація є у держреєстрах, вказувати не потрібно.

Слід заповнити всі інші поля — про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та оплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, що ви, члени господарства або члени їх сімей маєте депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.

Крім того, потрібно внести дані про наявність та сплату аліментів, а також наявність нерухомого майна.

3. Вибираємо спосіб отримання субсидії

З двох запропонованих варіантів вибираємо більш зручний:

на банківську картку;

на відділення Укрпошти.

4. Завантажуємо скани або фото документів, якщо є така потреба

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня у податковому та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або, наприклад, документи, що підтверджують перебування особи у складних життєвих обставинах тощо.

5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис та відправляємо

Заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України, який призначає субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має бути надіслано оповіщення.

Його мають розглянути протягом місяця.

Раніше "Телеграф" розповів, що у травні на неопалювальний період потрібно наново подати документи частини українців. Загалом це п’ять категорій людей, серед яких переселенці та орендарі житла.