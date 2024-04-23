Жилищная субсидия в Украине: можно ли ее оформить, если член семьи живет в другом городе

Есть важный нюанс, который следует учесть

В Украине продолжают выплачивать субсидии ряду граждан, и назначить выплату могут даже без учета доходов лица, не проживающего по адресу регистрации. Субсидию назначают на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Об этом пишет издание "На пенсии", ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины. Там детально объяснили, можно ли оформить субсидию, если в жилом помещении вместе с родителями зарегистрирован совершеннолетний и трудоспособный, однако он не проживает по адресу регистрации, так как работает в другом городе.

Отмечается, что жилищную субсидию могут назначить без учета доходов лица, не проживающего по адресу регистрации. Однако для этого есть условие — предоставление справки с места работы.

В случае, если нет возможности предоставить справку с места работы, в декларации при подаче заявления на жилищную субсидию необходимо указать факт отсутствия этой информации.

В такой ситуации субсидия может быть назначена на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Он составляется должностным лицом сельского, поселкового, городского или районного совета, после чего передается на рассмотрение в орган Пенсионного фонда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать упрощенное заявление через платформу "Дія". На это уйдет всего 15 минут.