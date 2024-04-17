Чи потрібно ВПО в травні переоформлювати субсидію: в ПФУ відповіли

Зміни стосуються не тільки переселенців

В Україні деяким категоріям громадян потрібно оновити свої декларації та заяви для того, щоб продовжувати отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Серед таких категорій внутрішньо переміщені особи та орендарі житла.

Як наголошується на сайті Пенсійного фонду України, заново подати документи також потрібно тим, в кого змінився майновий стан або склад родини, якщо людей проживає менше ніж зареєстровано, а також тим людям які отримали нарахування субсидій на опалювальний період в розмірі 0 грн. Це пов'язано з тим, що з травня починається неопалювальний період розрахунку субсидій.

Для внутрішньо переміщених осіб також є інші додаткові нюанси. Тим, хто продовжує отримати допомогу від держави на проживання, суму цієї допомоги вносити в декларацію про доходи не потрібно. Також не враховується у загальний сукупний дохід родини допомога від міжнародних організацій.

Що стосується орендарів житла, то їм потрібно в договорі оренди вказувати, що вони оплачують комунальні послуги. Субсидія надається на той період, який охоплений договором. В обох випадках подаються додаткові документи — копії довідок ВПО чи договору оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подати документи на отримання субсидії можна усього за 15 хвилин. Для цього потрібно скористатися спрощеною формою подачі документів, яка доступна на порталі Пенсійного фонду та на порталі "Дія".